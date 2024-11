Unchiul fiicei o desfiinţează pe Lasconi: „Îmi e scârbă”

Candidata Lasconi Valerica Elena ,se lauda cu realizările fiicei sale de care s-a ocupat etc…

Realitatea este alta.

Fica ei a început 3 facultăți și nu a terminat nici una. În Paris este șomera și azi a cerut tatălui ei sa ii trimita niște bani, ca nu are din ce trai. De fapt tatăl ei ii trimite destul de des bani, ca mama ei, nu prea o ajuta. No! E în campanie doamna. Îmi e scirba de discursurile ei legate de Oana, de care nu s-a ocupat deloc. Scriu in cunoștință de cauza. Sint unchiul Oanei.

USR rău ați ajuns. Regret voturile pe care vi le-am dat”, a spus acesta pe Facebook.

„(…) m aflat un lucru care m-a șocat.