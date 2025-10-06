Unii cu urșii… Leopard, rătăcit într-un hotel

Un leopard, suspectat de faptul că ar fi scăpat de la o grădină zoologică, a fost prins luni după ce a rătăcit într-un complex hotelier, într-o zonă turistică, provocând panică între clienţi, anunţă un reprezentant al Protecţiei indoneziene a Animalelor, relatează AFP.

Felina a fost văzută prima oară luni diminesţa, în faţa unei camere situate la etajul doi al unui hotel, la Bandung, un oraş important pe Insula Java, la aproximativ 100 de kilometri est de Jakarta.

Conducerea hotelului a chemat pompierii care au informat Agenţia locală de conservarea faunei.

”Am folosit un tranchilizant, iar către ora (locală) 10.00 (6.00, ora României), leopardul a fost evacuat şi scos din hotel”, a declarat AFP directorul Agenţiei de conservare din Java de Vest, Agus Arianto.

La sfârşitul lui august, un leopard a fost văzut scăpând de la o grădină zoologică situată la doar cinci kilometri de hotel.

Însă este nevoie de timp pentru a se verifica dacă leopardul prins la hotel este felina care a fugit de la zoo, a adăugat Agus.

”În prezent, leopardul redevine treptat conştient. A început să mârâie”, a declarat el, adăugând că anumalul urma să fie transportat într-un centru de conservare şi şinut sub observaţie.

În 2021, doi tigri bengalezi au scăpat din ţarc, printr-o gaură, după mai multe zile de ploaie torenţială, la o grădină zoologică de la Singkawang, un oraş situat în partea indoneziană a Insulei Borneo.

Un paznic al grădinii zoologice, în vârstă de 47 de ani, şi mai multe anmale au fost găsite morţi în apropierea cuştii felinelor.

Unul dintre tigri a fost ucis prin împuşcare, iar celălalt a fost prins în viaţă.