US Open 2024 – Elena Gabriela Ruse după victoria din turul doi

US Open 2024 – Interviu cu Elena Gabriela Ruse dupa victoria din turul doi.

US Open 2024. Victorie importanta a Elenei Gabriela Ruse in turul 2 al turneului, in fata jucatoarei de origine ceha Barbora Krejcikova, favorita cu numarul 8, castigatoarea de anul acesta la Wimbledon si fosta numarul 2 mondial la simplu in 2022 si numarul 1 la dublu in 2018.

Meciul a avut loc pe stadionul Grand Stand miercuri, 28 august, si s-a incheiat cu scorul de 6-4,7-5, in favoarea jucatoarei din Romania.