USR a vrut să-i facă hatârul lui Simion cu două proiecte pe care AUR „le votează cu oricine”

„USR a cerut conducerii Parlamentului dezbaterea și adoptarea legilor USR 300 de parlamentari și primari în două tururi. Solicitarea ne-a fost respinsă”, a scris partidul pe Facebook. Depunerea vine în contextul în care George Simion a anunțat că AUR, partid pe care îl conduce, ar vota cu oricine cele două propuneri legislative.

În comentarii, USR a explicat pe larg stadiul în care se află cele două proiecte în Parlament.

„Proiectul USR privind reducerea numărului de parlamentari la 200 de deputați și 100 de senatori, inițiat de deputații USR Cristina Prună și Claudiu Năsui, a fost adoptat tacit de Senat în noiembrie 2025 și, de atunci, este blocat în Camera Deputaților. Termenul pentru depunerea raportului – 26 noiembrie 2025 – este depășit de mult”, a scris partidul în comentarii despre proiectul care vizează adoptarea referendumului din 2009.

Totodată, propunerea legislativă a formațiunii pentru revenirea la alegerea primarilor în două tururi ar fi blocat în Parlament de mai mulți ani.

„De fiecare dată s-au opus celelalte partide politice”

„Cu și mai mare vechime – peste 6 ani! – este inițiativa USR privind revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Și acest proiect este blocat în Camera Deputaților, deși USR a mai formulat solicitări pentru dezbaterea și adoptarea lui”, este un alt comentariu făcut de USR la propria postare.

Lidera deputaților USR, Diana Stoica, consideră că punerea pe ordinea de zi a acestor proiecte poate arăta cine vrea cu adevărat reformă și cine face doar demagogie.

„Românii au spus clar, încă din 2009, că vor 300 de parlamentari. Au mai spus și că vor să își aleagă primarii în două tururi de scrutin. Firesc, acestea sunt două dintre prioritățile USR. Și nu de ieri, de azi, ci de ani buni, doar că, de fiecare dată, s-au opus celelalte partide politice.

Acum, că tot am văzut cum PSD și-a dat AUR-ul pe față și a trecut din tabăra pro-europenilor alături de extremiști, considerăm că este un moment mai bun ca niciodată să punem proiectele USR pe ordinea de zi a comisiilor și, apoi, a plenului, ca să vadă toți românii cine vrea cu adevărat să respecte voința cetățenilor și cine folosește aceste subiecte doar în declarații populiste în fața camerelor de filmat.”

Liderul AUR George Simion a vorbit despre posibilitatea de a negocia o majoritate cu partidele din actuala Coaliție. Simion dă trei proiecte care sunt nenegociabile pentru AUR. Dacă vreo tabără ajută partidul lui Simion să treacă aceste trei proiecte, șeful partidului se arată deschis la negocieri mai ample.

Șeful AUR a postat pe Facebook cele trei proiecte, depuse la Camera Deputaților, pe care sunt gata să le treacă de vot cu orice forță parlamentară, indiferent de orientarea politică.

„Să nu vă îndoiți de noi. Trei lucruri. Trei lucruri le vrem de la acești domni care au dus România acolo unde este, în hău, în prăpastie. Pentru azi:

Cum au votat românii: 300 de parlamentari. Renunțarea la subvențiile pentru partidele politice. Alegerea primarilor și președinților de consilii județene în două tururi.

Pentru toate aceste lucruri se poate da vot în Biroul permanent al Camerei Deputaților. Sunt proiecte de lege și se pot adopta”, a spus Simion în clipul postat pe Facebook.

Când e Simion dispus să negocieze

George Simion spune că nu vor purta negocieri informale, pe la spatele electoratului, cu forțele de la guvernare, în contextul actual.

„Nu vom purta negocieri pe sub masă, nu vom face decât să ne respectăm alegătorii și să acționăm în direcția punerii pe roate a economiei, care a fost distrusă de către ei.”

Liderul AUR e gata însă de negocieri dacă vreo tabără parlamentară îi ajută să treacă cele trei proiecte.

„Dacă vor accepta, ori unii, ori alții, ca aceste trei legi să fie votate, după aceea putem discuta despre altceva.”