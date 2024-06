Vacanţă nebună în Grecia. Cum au dat de belea

Un foc de artificii de pe un iaht de lux a declanşat un incendiu de pădure vineri seara pe insula Hydra, lângă Atena (Grecia). „Incendiul, provocat de un foc de artificii de pe o ambarcaţiune, a cuprins singura pădure de pini de pe insulă, într-un loc greu accesibil şi care nu are drumuri”, au anunţat pompierii eleni, postând o fotografie cu locul cuprins de flăcări, stârnind revoltă pe reţelele sociale.

Incendiul a fost stins rapid şi nu mai ameninţă pădurea din Hydra.

Primarul insulei Giorgos Koukoudakis s-a declarat „revoltat că unii oameni aprind focuri de artificii într-un mod atât de iresponsabil lângă o pădure de pini”. El a afirmat la postul public de televiziune ERT că „primăria va intenta o acţiune civilă împotriva celor responsabili de izbucnirea incendiului imediat ce o anchetă preliminară va fi finalizată”.

Grecia a înăsprit recent pedepsele pentru incendiere. Autorii incendiilor pot fi condamnaţi acum la pedepse de până la 20 de ani de închisoare şi o amendă de până la 200.000 de euro.

La postul de televiziune Skai, Koukoudakis a cerut, de asemenea, autorităţilor să acţioneze, subliniind faptul că „insula nu dispune de zone anti-incendiu, nici de drumuri forestiere” care să le permită pompierilor să ajungă în anumite locuri.

Fire has started late Friday night due to the fireworks thrown by passangers of a boat. They notified Fire Department and left. #LoULTIMO #GRECIA #Fire #Incen …

A massive fire in the car-free, no roads, island of Hydra appears to have been started by passengers of a luxury yacht setting off fireworks. Meanwhile another 40+ fires have started in the last few days around Greece. In for another season in hell. pic.twitter.com/x7lnireS8o

— Pavlos Roufos (@PRoufos) June 22, 2024