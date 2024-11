Valentin Tătaru (ING). În Suedia, prețul energiei este cam o treime din cât este în România

Producţia industrială în România a ajuns la nivelul din 2014 şi nu mergem în direcţia de a recupera, ci probabil vom scădea în continuare, în condiţiile în care preţurile la energie sunt mai mari decât în vestul Europei, şi nu cu puţin, a afirmat, miercuri, economistul-şef al ING Bank România, Valentin Tătaru.

Întrebat în ce măsură va influenţa economia faptul că vom avea facilităţi care produc energie cu un cost de 200 de euro megawatt-oră, Tătaru a răspuns: „Vedem deja efectele în industrie”.

„Deci industria, producţia industrială se contractă în fiecare an, le vedem deja. Companiile româneşti plătesc preţuri la energie mai mari decât în Vestul Europei, şi nu cu puţin. Nu cu puţin.

În Suedia, este cam o treime din cât este în România preţul energiei. Cum poţi să concurezi cu acele companii? Nu ai cum. Şi, atunci, se tot reduce osânza, până nu mai e. Nu ai ce să faci. Şi, ne place, nu ne place, vedem deja cifrele.

Deci, ne contractăm. Am ajuns cu producţia industrială, m-am uitat pe istoric, am ajuns la nivelul din 2014, da? Noi am fi zis că suntem, teoretic, cum e cu PIB-ul, maxim istoric în fiecare an. Nu e aşa.

Deci, suntem la nivelul din 2014 cu indicele producţiei industriale şi nu mergem în direcţia de a recupera. Probabil vom scădea în continuare. Asta e direcţia, nu văd cum ai putea să schimbi dintr-odată, pentru că e ca un petrolier căruia nu-i poţi schimba direcţia dintr-odată. Sunt paşi mici care trebuie făcuţi. Ai urgenţa asta fiscală şi măsuri pe termen scurt ca să peticeşti bugetul care nu-ţi permite să ai o viziune pe termen lung. Dar asta e realitatea cu care lucrăm”, a susţinut el.

Economistul-şef a precizat că o şansă de a recupera sunt fondurile europene care folosesc la construcţia de autostrăzi, lipsa acestora ducând la pierderea unor mari investiţii ale Daimler şi Audi.