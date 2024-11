Ciolacu, despre renumărarea voturilor: „Nu este treaba mea”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi că nu este treaba lui şi că nu vrea să comenteze o eventuală decizie a Curţii Constituţionale a României (CCR) de renumărare a voturilor de la primul tur al alegerilor prezidenţiale.

El a fost întrebat ce părere are despre decizia CCR de a fi renumărate voturile din turul întâi şi dacă îşi doreşte acest lucru.

„Nu am nicio părere. Cum de altfel aţi văzut că eu după alegeri am venit în faţa dumneavoastră şi am anunţat că îi felicit pe cei doi din turul 2 şi că PSD nu face nicio solicitare la BEC de renumărare. (…) Eu nu îmi doresc nimic. Eu ştiu că sunt doi candidaţi în turul 2 cărora le-am urat succes. Eu cred că cel mai important lucru sunt alegerile de duminică. Eu unul, personal, am greşit, îmi asum acest lucru, nu am nici cea mai mică problemă, dar duminică nu mai este vorba despre Marcel Cioalcu, nu mai este vorba despre cineva anume, este vorba despre viitorul nostru, al tuturor. Este vorba despre România şi stabilitatea şi direcţia democrată a României. Nimic altceva. În rest, niciodată nu am comentat o decizie a unui magistrat sau a CCR, nu este treaba mea şi nu comentez”, a spus acesta la sediul central al PSD.

Premierul a mai fost întrebat dacă este posibil ca în şedinţa CSAT de joi să se poate ajunge la interzicerea platformei TikTok.

„Nu cred nimic. CSAT nu ia nicio decizie. CSAT informează. Am şi întrebat dacă este normal să particip la şedinţa CSAT şi mi s-a transmis de la secretarul CSAT că este normal, că nu mai sunt în acest moment candidat şi sunt prim-ministru şi trebuie să particip, să iau act de informare. Eu mi-am exprimat părerea. (…) Eu cred că dacă începem să răspundem la fiecare ce îi trece prin cap, vom influenţa în continuare votul, la generale şi de la alegerile de peste 2 săptămâni în turul 2. Îmi menţin răspunsul, am crescut şi am trăit pe timpul comunismului. Eu nu sunt de acord să se interzică nimic. Îl interzicem în România, ce facem cu cel din Marea Britanie, ce facem cu cel din Franţa? Deci, intrăm într-o zonă în care mie mi se pare că este mult prea periculoasă pentru democraţie. Eu nu voi fi de acord cu un altfel de demers niciodată”, a afirmat el.