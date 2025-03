Vasile Ceaușescu, acuzat de furt în Italia

Numele lui de naștere este Vasile Ceaușescu. Este născut în România acum 72 de ani și declară că este rudă cu fostul președinte român.

Acum, a ajuns în fața instanței de judecată din Italia, achitat pentru acuzația de furt de brânză în valoare de 61,76 euro de un magazin din Crema, dar condamnat la 1 an pentru că ar fi dat date personale false.

Presa italiană descrie cazul citând-o pe avocata din oficiu a românului. „Numele lui de familie este greoi. O spune, speriat, cu voce joasă judecătorului: «Eu și familia mea am suferit persecuții și expropriere. Tatăl meu a fost vărul primar al lui Nicolae Ceaușescu .” (…)

Vasile Ceaușescu avea pe atunci 37 de ani. Licențiat în fizică nucleară în București, locuiește acum în Cinisello Balsamo fiind angajat ca îngrijitor de un bărbat în vârstă.

La Cremona a ajuns în judecată, achitat de acuzația de furt de brânză în valoare de 61,76 euro de la un magazin din Crema, dar condamnat la 1 an pentru că ar fi dat date personale false .

Mai exact, în 2019, s-a recomandat Daniel Petrescu ”, a declarat el pe 12 septembrie 2019 polițiștilor chemați la piață de agentul de securitate.

Arestat, „mi-a spus că după câteva săptămâni la Frankfurt l-au achitat cu scuze”, declară avocata care se ocupă de caz.

Clara Carletti este avocatul care l-a apărat pe Ceaușescu. Și care a strâns confiderile acestui bătrân, „om mic, suferind, un domn de altă vreme, precis, foarte cult, pasionat de istoria artei și a astronomiei. Mi-a spus că după lovitură de stat, a rămas în România, muncind, cu un salariu mizerabil, într-o centrală nucleară până la pensionare”. Ca pensionar și cu bani puțini, pe la 2010 a ajuns în Italia ca oaspete al unor rude. A călătorit mult în străinătate: Germania, Anglia, Franța, mereu primit de rude. Vorbește fluent mai multe limbi. Italiana lui este „construită” pe latină”.

Când avocatul l-a întâlnit în 2024 pentru a-l asista din oficiu, «din felul în care s-a prezentat, am înțeles imediat că nu este hoțul clasic, am înțeles că în spate e o poveste. Este un domn care a suferit mult și care are amintiri pe care vrea să le ștergă”. Să revenim la furt. „ O situație care l-a umilit — continuă avocatul —. În Italia nu avea încă un loc de muncă, dar doamna care era cu el lucra. Era convins că ea a plătit și, într-adevăr, se pare că s-a făcut o plată. În ziua aceea a leșinat. Își amintește că s-a găsit în camera de urgență și apoi la secția de poliție. Barăcile îi dau anxietate. Nu-și amintește de ce a dat detalii personale false”.

Vasile Ceaușescu are un vis . „Mi-a spus de mai multe ori că vrea să continue să-și aprofundeze studiile. El și-a exprimat deja interesul pentru înscrierea la Universitatea Bicocca din Milano.