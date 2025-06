Venituri de director la CFR: 11.000 de euro pe lună. „Trebuie să mor de foame?”

Directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa, consideră că salariul președintelui României este prea mic, la fel și cel al unui ministru, precizând, în context, că nu se poate conduce nici o scară de bloc cu 13.000 de lei.

Întrebat despre veniturile sale într-o conferință de presă, Preoteasa a precizat că acestea se ridică la 11.000 de euro pe lună, admițând că nu este un om sărac.

‘În concepția unora, probabil angajații și cei din conducerea statului trebuie să fie săraci lipiți pământului. Nu sunt sărac. (…) În primul rând, nu am 5.000 de euro pe lună, am 4.000 de euro numai de pe chiria din Dubai. Deci, eu am peste 11.000 de euro pe lună și se poate vedea, dacă citeați declarația de avere, dar probabil le-ați luat pe sărite. Deci, în declarația de avere pe anul 2025 (…) vedeți dacă luați veniturile că am peste 11.000 de euro pe lună și nu plătesc nicio rată. Aveți toate veniturile mele trecute în declarația de avere. Nu sunt la negru, nu sunt chirii la negru, totul aveți în declarațiile de avere. Ca să vă fac precizarea, în Dubai este un contract de vânzare-cumpărare, care este suma totală a apartamentului. Se numește off-plan, contract off-plan. Plătești o taxă de rezervare, după care, într-un cont escrow, plătești rate la an, nu la lună, deci nu există rată lunară, și se trag banii în funcție de realizările constructorului. Deci, primul apartament este terminat și a fost tot pe off-plan și s-a plătit în decurs de 5 ani. Și mai are o componentă contractul din Dubai: plătești doar jumate și jumate după ce îți iei cheia, care se plătește singură, din chirie. Deci, eu nu plătesc niciun leu rată în Dubai, eu plătesc bani când se termină faza din lucrare. Ce înseamnă angajat al statului? Trebuie să mor de foame?’, a spus Preoteasa.

El a menționat că salariul său de la CFR Călători este de 5.500 de euro, la care se adaugă 600 de euro indemnizația de membru în Consiliul de Administrație al Metrorex și venituri din chirii.

‘Am 5.500 de euro de la CFR Călători. Sunt membru CA, nu primesc indemnizație CA. 3.500 de lei, nu mai știu cât, oricum foarte mică, cea mai mică indemnizație cred că din România, la Metrorex, în Consiliul de Administrație. Deci, vreo 600 de euro. Adunat, cam 6.500. 3.500 chiria din Dubai și mai am o chirie în România, tot cu 600 de euro. Deci 11.000, 10.800 de euro’, a explicat directorul general al CFR Călători.

Întrebat dacă e mai greu să conduci CFR Călători decât o țară, având în vedere că salariul său îl depășește pe cel al președintelui României, Traian Preoteasa a răspuns: ‘Eu nu am nicio vină că președintele are un salariu care ar trebui să fie de 10 ori mai mare’.

‘Și la fel și miniștrii. Am înțeles că salariul ministrului e 13.000 de lei pe lună. Credeți-mă, ei sunt curajoși că sunt miniștri cu banii ăștia. Nu poți să conduci niște ministere – și sunt 15 oameni sau 20 de oameni în România – să le dai 13.000 de lei. Nu este vina noastră că președintele n-are 100.000 de euro. Aș mai face polemică cu dumneavoastră și când m-am dus eu în Dubai să le spun ce salariu am. Mi-au spus că din ce țară africană vin. Și am spus că 5.000 de euro are premierul. Evident că m-am simțit prost, dar asta e realitatea. Eu nu merg pe linia populistă în care… și vă dau alt exemplu. V-am zis, nu am niciun leu indemnizație de la CFR Călători, dar nu poți să fii în administrarea unei companii cu cifră de afaceri de un miliard de euro cu 5 lei. Haideți să fim serioși! Vrem performanță și le dai 50 de lei sau 70 de lei? Mi se pare populism ieftin. Adică, dă-i pe măsura indicatorilor, că de aia s-a făcut ordonanța 109 cu indicatori și lăsați-l pe președinte să i se dea 100.000 de euro. (…) Nu poți să conduci o scară de bloc cu 13.000 de lei, dar o țară. Deci, eu sunt foarte de acord ca președintele să aibă 100.000 de euro cel puțin pe lună net. Păi cum să nu te simți prost când un șofer de Uber în Dubai are 9.000 de euro pe lună’, a adăugat șeful companiei.

El a transmis că nu a încălcat legea în ceea ce privește salariul său.

‘Eu înțeleg că toată această legislație a fost făcută cu niște consultanți (…), ei știu să analizeze. Noi nu am respectat decât legea. Legea spune așa: să am între 4 și 6 salarii medii pe ramură. Toată lumea are așa. Nu am șase. N-am de departe, nu am șase, dar n-am încălcat legea. V-am spus, nu e vina noastră, a celor care conducem – cum am câștigat, am înțeles, cu aranjamente, fără aranjamente – că președintele are un salariu, ca să zic așa, cu ghilimelele de rigoare ‘de mizerie’ într-o țară europeană. Nu este vina noastră’, a mai spus Preoteasa.

În ceea ce privește sporurile acordate salariaților CFR Călători, directorul general a arătat că doar sporul de vechime e aplicat la salariu, iar altele la salariul minim.

‘Sporul care este aplicat la salariu este doar cel de vechime, restul sporurilor care sunt de condiții muncă … sunt aplicate la salariul minim. Deci, nu sunt sporuri foarte mari. Dacă vreți, le luăm. Sporul de muncă grea, de muncă feroviară, spor de condiții vătămătoare, sunt anumite funcții. Deci nu avem de antenă, de stat cu capul în jos, de stat cu capul sus, nu avem. Singurele sporuri care, să zicem, necesită o explicație, sunt niște mecanici care, în afară de funcția de mecanic, au salariul de mecanic, și formează și mecanicii noi și au un spor de formare, chiar așa se numește, și de practică’, a menționat Traian Preoteasa.

În altă ordine de idei, el a mai arătat că CFR Călători este singura companie feroviară care nu a crescut salariile.

‘Suntem în plină negociere a contractului colectiv de muncă, suntem singura companie feroviară care n-a dat creștere salarială în ultimul an și jumătate. Presiunea este destul de mare și nu știu cum voi face față. Contractul Colectiv de Muncă expiră la 30 iunie. Neavând Contract Colectiv de Muncă, sindicatele pot declanșa un conflict de muncă. Sper să nu ajungă acolo’, a subliniat Preoteasa.