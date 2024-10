Este multă tensiune după meciul de la Ploiești în care CFR Cluj a scos doar un egal alb. Cauza nemulțumirii principalului finanțator al clubului, Nelu Varga, nu are nici o legătură cu rezultatul. Varga este extrem de deranjat de conflictul care a avut loc între antrenorul Dan Petrescu și starul echipei, Louis Munteanu, considerându-i vinovați pe ambii, dar din motive diferite.

CFR Cluj a făcut în această toamnă cel mai mare efort financiar din istoria fotbalului românesc, plătind 2,5 milioane euro Fiorentinei pentru transferul definitiv al internaționalului de tineret la care se adaugă și salariul foarte mare pentru SuperLigă, totalul investiției ajungând la fabuloasa sumă pentru noi de 5 milioane euro!

Conflictul dintre antrenor și jucător a început din momentul în care primul a decis să nu îl introducă în echipă din primul minut în deplasarea de la Ploiești, considerând că Munteanu era obosit după excelente evoluții ale naționalei de tineret. Louis a marcat trei goluri cu Muntenegru în victoria cu 6-2 și apoi a dat toate pasele de gol în meciul calificării la un nou turneu final U21, 3-1 cu Elveția. Jucătorul declarase că se simte în stare și vrea să joace din primul minut cu Petrolul.

Munteanu a fost trimis pe teren în a doua repriză și numai de fotbal nu i-a ars. A luat galbenul care îl suspendă pentru viitoarea etapă, s-a certat cu toată lumea și a fost înlocuit când mai erau doar 40 de secunde din meci. Această decizie l-a șocat, refuzând orice dialog cu Petrescu și acordarea de interviuri după meci.

Neluțu Varga îi vede vinovați pe amândoi. Jucătorul pentru lipsă de respect față de antrenor, Petrescu pentru faptul că nu poți umili astfel o investiție de 5 milioane euro. Varga a răbufnit la adresa ambilor la FANATIK SUPERLIGA.

„Vă spun sincer, am rămas șocat. Noroc că nu mai iau măsuri la supărare, pentru că eram în stare de orice după meci. Nu mi-a venit să cred ce s-a întâmplat la finalul acestei partide care s-a terminat 0-0. Știți că sunt direct și vă spun la fel de direct: amândoi sunt sunt de vină!

În primul rând, vinovat este Louis Munteanu, care are o vârstă și trebuie să existe respect. Nu putem să construim nimic fără respect și fără responsabilitate. Nu ai voie tu, ca jucător, să ai asemenea comportament și asemenea gesturi față de antrenorul tău. Nu contează cum îl cheamă, cu atât mai mult cu cât este vorba despre Dan Petrescu, un tehnician care ne-a adus atâtea succese. Un om căruia nu degeaba îi spunem antrenorul-trofeu.

Nu ai voie să faci așa ceva. Nu ai cum să crești, nu ai cum să ajungi la un nivel superior cu asemenea gesturi și cu asemenea comportament. Îi transmit clar lui Munteanu că este ultima oară când mai tolerăm așa ceva. Vom vedea care este Regulamentul de Ordine Interioară, vom vedea dacă sunt prevăzute amenzi pentru așa ceva și bineînțeles că vom lua o decizie în acest sens. Dar în mod sigur Louis Munteanu nu va scăpa nepedepsit.

Poate i-au luat mințile și sumele astea de cinci milioane, șapte milioane, care se învârt în jurul său. Are valoare, știm cu toții asta, o știe și el, dar trebuie să o demonstreze pe teren marcând goluri… Și nu marcând în astfel de situații cere nu-l avantajează în carieră.

„Apoi, o vină la fel de mare o are și Dan Petrescu. Nu e posibil cu 40 de secunde înainte de finalul meciului să scoți cel mai bun jucător de pe teren. Repet, nu mai era nici măcar un minut, erau 40 de secunde. Sincer, nu am înțeles. Și dacă era accidentat, îl mai țineai 40 de secunde undeva în lateral, lângă tușă și cu asta basta. Explicația cu cartonașul nu are absolut nicio logică, atâta timp cât Louis Munteanu oricum era suspendat pentru partida viitoare.

Dan Petrescu a luat o decizie neinspirată. Nu putem să ne batem joc de o investiție de atâtea milioane de euro, peste 5 milioane de euro, probabil cea mai mare investiție într-un fotbalist în România de la Revoluție încoace. Trebuie să fim mai atenți cum gestionăm astfel de lucruri. O să vorbesc și cu Dan Petrescu, pentru că și el are o stare de supraîncărcare, de surescitare, pe care nu o înțeleg și trebuie și el să se liniștească.

Este evident că a luat această decizie complet neinspirat și, fiind într-o stare, repet, de supraîncărcare… Trebuie și Dan să se liniștească ca să ia deciziile cele mai bune. Reiterez încă o dată și subliniez faptul că Dan Petrescu este antrenorul echipei și normal că el are ultimul cuvânt. Dar a fost o decizie neinspirată, care nu poate fi explicată sub nicio formă.

Am fost supărat, v-am spus, aș putea spune că am fost chiar dezamăgit. Este păcat că avem un antrenor atât de mare și un jucător atât de mare și nu reușim să găsim armonia și, mai ales, nu reușim să găsim golul care să ne aducă rezultatele. Echipa este într-o criză de formă și nu este normal. Au toate condițiile.

O să avem săptămâna aceasta foarte multe discuții și vom încerca să clarificăm lucrurile și să ne liniștim. Acesta este mesajul pe care îl transmit tuturor: Haideți să ne liniștim!”.

Dar, interesant este faptul că și Gigi Becali, patronul FCSB, care a declarat că oricând l-ar primi la echipă pe Louis Munteanu, consideră că Petrescu a greșit cel mai grav, spunând că nici măcar el, recunoscut pentru cum se joacă de-a schimbările cu jucătorii, nu l-ar fi scos în ultimele secunde pe Munteanu.

„Eu îi dădeam dreptate jucătorului. Să vă spun de ce. Dacă era orice jucător de 30, 29 sau 33 de ani, bă, asta e, ce să facem? Dar când ai un jucător care e numărul 1 ca valoare… știți că nu m-am dezis de el, am zis tot timpul că e valoros. Dacă ai un jucător ca Louis Munteanu, îl bagi în repriza a doua și apoi îl și scoți, nu e în regulă. Nu e în regulă!

Băiatul are valoare. Să vă spun de ce face așa. A fost curtat, îi dădeam bani mulți, nici nu vă mai spun sumele și salariul. Dar el a refuzat FCSB. «Am refuzat FCSB, am venit la voi și voi îmi faceți asta». Eu nu stau să judec, dar îi dau dreptate copilului.

Cu un jucător valoros nu faci așa ceva, mai ales pentru gestul făcut el. A refuzat FCSB pentru CFR, trebuie să ții cont de asta. Nu s-a dus la salariu mai mare el, s-a dus impresarul la comision mai mare”