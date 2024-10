Marți, 15 octombrie, ora 19:00, așteptăm un stadion Giulești care să ofere acea atmosferă electrizantă, necesară echipei naționale U21 de a încerca a patra calificare consecutivă la un turneu final european.

România, pregătită de selecționerul Daniel Pancu, nu are altă variantă decât să învingă, jucând în fața suporterilor proprii, reprezentativa Elveției, dacă vrea să atingă acest obiectiv.

Înaintea ultimelor 90 de minute ale preliminariilor, tricolorii sunt primii în grupă, cu 19 puncte, urmați de Elveția, 18 și Finlanda, 17, ultima urmând a juca acasă cu Muntenegru, pe care o va învinge sută la sută. Cum rezultatul meciurilor directe dintre România și Finlanda a fost 1-0 la București, 0-2 în deplasare, rezultă că dacă ai noștri fac doar egal cu Elveția vor termina pe locul 2, de baraj, urmare a faptului că au primit un gol mai mult de la finlandezi, care vor fi primii.

Dacă cel mai rău scenariu, înfrângere acasă cu Elveția, ar deveni realitate România va fi complet eliminată, mai departe mergând Elveția direct și Finlanda la baraj. În primul meci dintre România și Elveția, jucat în Țara Cantoanelor nu a învins nimeni, consemnându-se remiza de 2-2.

Va fi destul de greu, nu doar pentru faptul că adversarul are valoarea indiscutabil, dar ăi pentru faptul că doar victoria este singura opțiune pentru calificarea directă. Asta înseamnă că va trebui să riscăm, să atacăm, să lăsăm spații în apărare. Selecționerul Pancu, om al Giuleștiului, precum și rapidiștii Andrei Borza, Dina Grameni și Cătălin Vulturar fac apel la fani să vină în număr cât mai mare, pentru a fi al 12-lea jucător al nostru.

România nu a lipsit de la un turneul final al CE under 21 din 2019 încoace, când am condus la pauză Germania în semifinale, dar în final am pierdut cu 4-2. În 2021 naționala lui Adi Mutu nu a pierdut nici un meci în grupe (egal cu Germania și Olanda, victorie cu Ungaria), dar nu a continuat urmare a înțelegerii din germani și olandezi. În 2023 ne-am calificat direct, alături de Georgia, ca țări organizatoare, dar am avut cu Emil Săndoi pe bancă un parcurs slab în grupa cu Spania, Ucraina și Croația.

Echipe probabile

ROMÂNIA U21 (selecționer Daniel Pancu)

Sava – Pantea, Dănuleasa, Akdag, Borza – Perianu, Grameni – Rareș Ilie – Ianis Stoica, L. Munteanu, Oct. Popescu

ELVEȚIA U21 (selecționer Sascha Tausch)

Loretz – Ottiger, Jaquez, Amenda, Hajdari – Matoshi, Jashari, Fosso – Dos Santos – Villiger, Surdez