Victorie zdrobitoare a mateloţilor asupra primăriţei Armand

Orice conflict a fost si este “un lung prilej de vorbe si de ipoteze” privind justetea partilor in conflict. Natura si amploarea conflictului sunt irelevante. Asa cum unii sustin ca responsabilitatea determinarii si beneficiile “operatiunii speciale din Ucraina” nu ar reveni decat in mica masura Federatiei Ruse si intr-o mult mai mare proportie Statelor Unite care ar avea de impartit ceva ce nu doresc cu Moscova si Beijing-ul, exista si opinii care sustin ca partile in conflict in Sectorul 1 al Bucurestilor nu ar fi (fost) Clotilde Armand si locuitorii sectorului ci Armand si… Romprest!

“Pacatul originar” apartine fostului primar liberal Andrei Chiliman care a avut geniala inspiratie de a elibera locuitorii sectorului de obligatia platii taxei pentru preluarea deseurilor meajere. Naivi ca tot poporul roman, cetatenii sectorului 1 s-au bucurat, ignorand copilareste faptul ca vor continua sa plateasca acest serviciu comunitar din alte contributii banesti personale iar primarul/primarii si consilierii locali vor putea majora pretul contractelor cu Romprest dupa bunul plac, sensibilitatea cetatenilor fiind anulata de totala discretie decurgand din geniala initiativa a primarului Chiliman!

De ce Clotilde Armand nu a continuat pe linia instituita de liberali si a luat la bani marunti pretul contractului cu ROMPREST si respectarea clauzelor contractuale sau daca a avut sau nu dreptate, nu vom afla niciodata si nu vom sti motivele pentru care fosta (inca) primarita nu a strans cetatenii sectorului in fata Primariei si, de pe monumentalele scari ale singurei cladiri in stil florentin din Capitala, sa explice cu date concrete evolutia costurilor si deficientele constatate in modul de indeplinire a contractului de colectare a deseurilor si curatirii strazilor sectorului, imputabile atat prestatorului cat si personalului Primariei…

In fine, totul este bine cand se termina cu bine… Victoria in alegeri a domnului George TUTA, pastorit imagistic si garantat (cf. afiselor electorale) de chiar domnul Andrei Chiliman in persoana a starnit (banuim!) entuziasm nu doar in Aleea Matelotilor (sediul ROMPREST !) ci si in inimile cetatenilor sectorului 1 care, pana la instalarea Clotildei Armand habar nu aveau ce sunt gunoaiele si sobolanii…

Dar, sa nu ne grabim. In timp ce un caz izolat nu reprezinta situatia generala, situatia generala este o fictiune la randul sau fiind, de fapt, doar un lung sir de… cazuri izolate pe care noi, simplii cetateni le vedem ca atare si nimic nu ne impiedica sa le generalizam, corect sau gresit!

Intamplator sau nu, insensibil la fineturile politicii administrative, gunoiul – cum i se spune in jargon popular – nu se sfieste sa se ingramadeasca din cand in cand pe strazi. Cum ar fi cazul strazii Iulian Stefan din imediata apropiere a Primariei sectorului 1 (438 m). Sigur, vina nu este a gunoiului propriu-zis, nu este nici a ROMPREST si nici a Primariei. Vina este a cetatenilor si a comportamentului determinat de structura sociala (in Viena sau Milano nimeni nu ar arunca gunoi pe Ringstrasse sau pe via Dante), dar daca strada Iulian Stefan ar fi fost spalata o singura data in ultimii 25 de ani, poate ca sensibilitatea individuala la curatenie sa fie stimulata pozitiv. Cum nu a fost niciodata spalata, singura procedura aplicata – aceea a mutatului prafului de la o rigola la alta cu ajutorul stramosestilor maturi incapabile insa de vrajitorii – este mai degraba stimulatoare a neglijentei si dezinteresului cetatenilor pentru curateniei, daca nu chiar a unei modeste revolte a expunerii in public a consecintelor inevitabilei mizerii a existentei umane.

Ce poate face totusi un cetatean bine intentionat cand situatia neplacuta nu este rezultatul propriei actiuni? Aparent, ceva simplu: un apel telefonic la ROMPREST. Pana cu ceva timp in urma, in maxim doua ore o camioneta de mici dimensiuni isi facea apartitia la locul mentionat si problema era rezolvata. Ar fi exagerat sa credem ca promptitudinea era consecinta “fricii de Clotilda”, dar un eveniment recent pare a sugera corectitudinea ipotezei.

Operatoarea de serviciu te instiinteaza ca pentru un morman de gunoi aparut pe strada ta trebuie sa iei legatura cu… Politia Locala. “Si, o sa ia ei gunoiul de acum inainte?!” “Nu, dar ei trebuie sa supravegheze spatiul public si sa ia masuri impotriva celor care depoziteaza gunoi in locuri nepermise” esti informat cu superioritatea profesionala a celui ce cunoaste legile. “Eu sun si la Politia Locala, dar ei nu prea raspund…” “Insistati!” “De ce nu luati dvs. gunoiul si apoi sa sesizati Politia Locala?” Diplomatic, interlocutoarea evita raspunsul: “cam cat gunoi este?” “Volumul?” “Da, volumul.” “Doamna, nu sunt inginer si as putea gresi, dar cred ca vreo cinci metri cubi” incerc o aproximatie mai mult sau mai apropiata de realitate. “Vom trimte o echipa sa constate.” Impaciuitor, sugerez sa trimita o singura persoana, pentru a reduce costurile, sau mai bine camioneta de serviciu.” “Nu, nu, voi trimite o echipa!” “Chiar daca nu mai este Clotilde, tot avem gunoi… “ “Nu sunteti la curent, inca este Clotilde Armand primar!” Aceasta precizare din final, m-a linistit. Astept sa vina domnul primar George TUTA si cu siguranta locuitorii strazii IULIAN STEFAN, ce va fi sarguincios spalata si maturata, se vor descalta – potrivit unui stravechi obicei oriental – atunci cand vor iesi din case in strada! Mai ales ca serviciul de salubritate fiind gratuit, cetatenilor le va fi indiferent cat vor majora pretul noii consilieri si primarul recent ales!

P.S. 1 Pentru buna regula, precizez ca daca ROMPREST isi are sediul pe strada Matelotilor, am considerat ca nu as gresi prea mult daca i-as numi pe “rompresti” mateloti!

P.S.2 La ora cand trimit articolul la redactie, mormanul de gunoi zace inca toropit de canicula…

Laurentiu MITRACHE