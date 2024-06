(VIDEO) Biden, momente delicate în Franţa. Până la urmă l-au retras

Preşedintele SUA Joe Biden a fost retras de la un eveniment în timpul ceremoniilor de marcare a 80 de ani de la Debarcarea din Normandia, joi, în Franţa, gesr care a provocat reacţii de nedumirire pe reţele de socializare.

”Jill Biden tocmai l-a retras pe Joe de la evenimentul din Normandia. Macron a rămas cu vetranii. Ce se întâmplă?”, a scris pe X un ofiţer veteran din cadrul serviciilor de informaţii ale Marinei americane (US Navy) Jack Poso.

La eveniment au luat parte lideri din întreaga lume, inclusiv preşedintele francez Emmanuel Macron.

Preşedintele american a părut dezorientat – la un moment dat părea că vrea să stea pe un scaun invizibil. (VIDEO)

Macron l-a ghidat îndeaproape pe omologul său american în timp ce urcau împreună pe scenă. În timp ce Macron s-a oprit să salute participanţi, Biden a părut confuz, s-a uitat în stânga şi-n dreapta, ca şi cum nu ar fi şiut unde se afla, scrie ziarul britanic Daily Express.

Joe Biden highlights in Normandy on the 80th anniversary of D-Day:

– Sits in an invisible chair

– Forgets where his seat is

– Talks about how many Russians died in Ukraine

– Gets pulled away by Docta Jill as Macron greets D-Day veterans. pic.twitter.com/sWFsYpt1o5

— Greg Price (@greg_price11) June 6, 2024