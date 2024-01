(VIDEO) Djokovic a țipat cât a putut!

După ce a pierdut set în duelul cu tânărul Dino Prizmic din primul tur, Novak Djokovic, liderul ATP şi principal favorit, a cedat un set și în turul doi al Australian Open.

Djokovic s-a calificat miercuri în turul trei la Melbourne după ce a trecut în patru seturi, 6-3, 4-6, 7-6 (7/4), 6-3, de australianul Alexei Popyrin (43 ATP). Meciul nu a fost ușor pentru Nole, care a fost pe punctul de a pierde și setul 3, adjudecat în cele din urmă la tie-break.

Djokovic s-a impus după o partidă de trei ore şi 12 minute, iar la finalul partidei s-a descătușat. Iată!

Fanii i-au făcut galerie australianului, ba chiar au întrecut măsura, iar asta l-a deranjat vizibil pe Djokovic, care la un moment dat chiar a intrat într-un dialog aprins cu un spectator.

Novak Djokovic engages with a member of the crowd looking to get under his skin 👀🍿#AusOpen pic.twitter.com/jLCWNe9lLE

— Eurosport (@eurosport) January 17, 2024