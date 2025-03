(VIDEO) George Simion vorbea despre reîntregire, Băsescu râdea ca vițelul

Liderul AUR, George Simion, nu a fost dintotdeauna personaj rău pentru tagma progresiștilor. De pildă, Traian Băsescu s-a folosit de imaginea lui Simion în relația cu basarabenii, după cum arată imaginile de mai jos readuse acum în actualitate. Pe atunci, George Simion era președintele Platformei Unioniste Actiunea 2012, iar Băsescu, liderul PMP.

VIDEO

Ce scria presa in anul 2016, de exemplu

Presedintele Partidului Miscarea Populara, Traian Basescu, s-a intalnit cu presedintele Platformei Unioniste Actiunea 2012, George Simion, iar in urma discutiilor a declarat ca trebuie infiintat Ministerul Reunificarii, precizand ca sustine in totalitate unirea.

„Trebuie vorbit, trebuie creat un minister al Reunificarii pentru ca aici drumul este batatorit, a facut-o Germania in conditiile existentei actului final de la Helsinki si exact dupa prevederile finale ale actului de la Helsinki. Cum la fel, tot dupa actul final de la Helsinki s-a despartit Cehoslovacia. Tot in baza aceluiasi articol 1care da drept popoarelor sa stabileasca pin referendum sau prin vot in Parlament modul cum isi vor duce viata in continuare. (…) Romania are doar de castigat de pe urma reunificarii din punct de vedere al populatiei, al teritoriului, va deveni una dintre puterile agricole ale Europei. Avand in vedere situatia din Transnistria, in urmatorii 10 ani nu se poate realiza reunificarea. Legat de evenimentele de ieri, nu consider ilegala interventia de ieri a jandarmilor, avand in vedere nerespectarea autorizatiei primite de la primarie”, a declarat presedintele PMP, Traian Basescu, citat de Mediafax.

Intrebat cand va fi posibila unirea, liderul PMP a precizat ca „atunci cand va vrea parlamentul de la Chisinau”.

„Un pas ar fi utilizarea leului romanesc in Republica Moldova, pentru accelerarea procesului de unificare”, a completat Basescu.