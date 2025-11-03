VIDEO Rivala Dianei Șoșoacă a fost arestată la domiciliu

Una dintre cele mai vocale contestatare ale fostei senatoare Diana Șoșoacă se află în mijlocul unui scandal după ce soțul ei și un complice au agresat doi vecini în Sectorul 2 din Capitală. Telefoanele victimelor au fost confiscate în timpul conflictului de către agresori. Autoritățile au reținut familia Bellantoni și continuă căutările pentru celălalt agresor. Mâine se decide dacă soțul Amaliei va fi arestat preventiv.

De Mădălina Hodea
Amalia Bellantoni, fosta colegă de partid a Dianei Șoșoacă a fost implicată într-un conflict violent! Soțul ei și un alt bărbat au bătut doi vecini, iar telefoanele victimelor au fost confiscate. Au confirmat surse din MAI pentru Cotidianul.

ACTUALIZARE

Apar informații noi despre cazul Bellantoni. După ore de audieri, Amalia Bellantoni a fost arestată la domiciliu, iar soțul vedetei de televiziune a fost arestat preventiv.

Amalia Bellantoni, cunoscută ca una dintre cele mai aprige contestatare ale fostei senatoare Diana Șoșoacă, este implicată într-un scandal violent în Sectorul 8. Soțul ei, Bellantoni Dominico, împreună cu un alt bărbat încă neidentificat, au agresat doi soți, vecini ai familiei.

În timpul altercației, victimele au încercat să filmeze agresiunea, însă telefoanele le-au fost confiscate de Bellantoni Dominico, care le-a dat apoi soției sale, Amalia, care nu le-a mai returnat. Cei doi soți Bellantoni au fost reținuți, iar poliția caută în continuare cel de-al doilea bărbat implicat.

