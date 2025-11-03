ACTUALIZARE

Apar informații noi despre cazul Bellantoni. După ore de audieri, Amalia Bellantoni a fost arestată la domiciliu, iar soțul vedetei de televiziune a fost arestat preventiv.

Amalia Bellantoni, cunoscută ca una dintre cele mai aprige contestatare ale fostei senatoare Diana Șoșoacă, este implicată într-un scandal violent în Sectorul 8. Soțul ei, Bellantoni Dominico, împreună cu un alt bărbat încă neidentificat, au agresat doi soți, vecini ai familiei.

În timpul altercației, victimele au încercat să filmeze agresiunea, însă telefoanele le-au fost confiscate de Bellantoni Dominico, care le-a dat apoi soției sale, Amalia, care nu le-a mai returnat. Cei doi soți Bellantoni au fost reținuți, iar poliția caută în continuare cel de-al doilea bărbat implicat.