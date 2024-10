Vrem a patra victorie consecutivă  

România caută să obțină marți seară, de la ora 21:45, pe stadionul Darius și Girenas din Kaunas, cea de-a patra victorie consecutivă în grupa 2 a Ligii C din Liga Națiunilor. Un succes ar asigura în proporție de 99 la sută câștigarea grupei înaintea ultimelor două meciuri, din noiembrie, ambele acasă, cu Kosovo și Cipru.

O problemă serioasă o va reprezenta pentru tricolori starea vremii și implicit a suprafeții de joc, serios afectată de ploile căzute din abundență în ultimele 48 de ore și care, din păcate, sunt prognozate a continua pentru alte două zile. Din acest motiv UEFA a interzis celor două echipe să efectueze antrenamentul oficial pe gazonul stadionului unde se va juca marți seară, sub conducerea arbitrului scoțian Nicolas Walsh.

Față de partida câștigată la pas sâmbăta trecută, la Larnaca, 3-0 cu Cipru, selecționerul Mircea Lucescu va opera câteva modificări în formula de start. În mod cert fundaș stânga va fi veteranul Alex Chipciu, titularul Nicușor Bancu fiind suspendat pentru cumul de cartonașe galbene.

În atac, dispar din schemă Vali Mihăilă și Dennis Drăguș, adică exact cei mai egoiști jucători în Cipru. În locul lor, îi vom vedea pe Dennis Alibec și pe Alex Mitriță, deși este de văzut cum se va adepta micuțul dar foarte rapidul spiriduș din atacul Craiovei la suprafața de joc.

Mă aștept la un meci foarte dificil. E o echipă cu calități fizice deosebite. Sunt jucători puternici, înalți. Poate calitatea tehnică nu e la cel mai înalt nivel, dar jucătorii se sacrifică și nu cedează în duelurile unu contra unu.

Eu admir spiritul lor de luptă, de dăruire. Sunt câțiva jucători la echipe bune, de exemplu Gvidas Gineitis, care acum e la Torino, va ajunge la o echipă mare.

Noi încercăm să câștigăm grupa, iar Lituania își joacă ultima șansă pentru a rămâne în divizia a treia. Va fi un meci de care pe care. Ei sunt mai buni fizic, noi mai tehnici. Din această confruntare, sperăm să câștigăm noi. Dar nu putem anticipa nimic. Trebuie să dăm totul la fiecare meci. E prea puțin doar să ne gândim că putem câștiga, trebuie să arătăm pe teren că merităm, a declarat MIRCEA LUCESCU.

Pe de altă parte, selectionerul ehipei gazde spune:

Nu știu cum se va desfășura meciul, având în vedere cum se prezintă terenul. Nici la București nu a fost cel mai bun teren, dar calitatea meciului a fost mai bună decât a terenului. Să sperăm că va fi la fel, dar cu un rezultat mai bun pentru noi.

Gertmonas ne-a dat ceva informații, dar am studiat bine naționala României. Nu cred că vom avea parte de surprize. Trebuie să oprim seria de înfrângeri. România are jucători de mare calitate. Oricare poate înscrie. Defensiva e foarte puternică, iar portarul are mare experiență.

E o echipă de top, care vine după un parcurs bun la EURO. E o națională tare, cu jucători care evoluează la cluburi importante. Va fi un test pentru noi și vom încerca să dăm tot ce avem mai bun.

Echipe probabile

LITUANIA (4-1-4-1)

Gertmonas – Sirvys, Kazukolovas, Girdvainis, Tutyskinas, Lesickas – Slivka, Gineltis, Vorobjovas, Golubickas – Kucys

ROMÂNIA (4-3-3)

Niță – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Chipciu – R. Marin, M. Marin, Stanciu – Man, Alibec, Mitriță