Zelenski se bazează pe „arma biologică”

Volodimir Zelenski a anunțat soluția finală pentru războiul din Ucraina: „Vladimir Putin o să moară în curând. Acesta este un fapt. Totul se va termina”, a declarat președintele Ucrainei într-un interviu acordat joi, la Paris, unui număr de patru jurnalişti europeni.

„Eu sunt mai tânăr decât el, deci pariaţi pe mine!”, le-a spus el ziariștilor. Zelenski a menționat că, totuși, Putin ar putea „pune capăt acestui război înainte de a muri”.

Despre moartea lui Putin se vorbește de vreo doi ani. În primele zile ale anului 2023, șeful serviciului de informații al armatei din Ucraina, generalul Kiril Budanov, declara pentru ABC News că președintele rus Vladimir Putin are cancer și va muri foarte curând, dar nu înainte ca Ucraina să câștige războiul. „Este bolnav de mult timp; sunt sigur că are cancer. Cred că va muri foarte repede. Sper că foarte curând”, afirma Budanov în ianuarie 2022, menționând că știe cu siguranță că președintele rus are cancer. „Pur și simplu o știm – de la oameni, de la surse”. Întrebat dacă serviciul secret pe care-l conduce a obținut această informație din surse apropiate lui Putin, Budanov a răspuns: „Da”. „Acest război trebuie să se încheie înainte de moartea sa … Îl vom câștiga în 2023”, declara generalul ucrainean.

„Lui Putin îi e frică de revolte”

Același Budanov, general-maior la numai 36 de ani, declara pe la mijlocul anului 2022 că războiul se va încheia până la finele acelui an. „Ca urmare, vom reînnoi puterea ucraineană în toate teritoriile noastre pe care le-am pierdut, inclusiv Donbas și Crimeea”, afirma Budanov. Putin se află într-o „stare psihologică și fizică foarte proastă și este foarte bolnav”, mai spunea șeful spionajului militar al Ucrainei . Înfrângerea în Ucraina va duce la înlăturarea liderului de la Kremlin și la dezintegrarea Federației Ruse. „Acest proces a fost deja lansat și se îndreaptă în acest fel”, anunța Budanov în luna mai 2022.

Propaganda pro-război de la A3 înflorea narativul generalului ucrainean, anunțând că Putin ba târăște un picior, ba nu-și mișcă o mână, ba are o cicatrice la gât unde a fost operat de tiroidă. Ba, anunța trompeta regimentului Radu Tudor, nu este exclus ca Putin chiar să fi murit și „ce vedem noi să fie o sosie”.

La întâlnirea de la Paris cu jurnaliștii, Zelenski a fost întrebat care ar fi lucrurile de care se teme liderul de la Kremlin. „Se teme doar de propria sa societate, de destabilizarea societății sale. De asta îi este frica. Dar nimeni altcineva nu poate influența acest lucru. El însuși o influențează. Economia sa o influențează. Politica sancțiunilor o influențează”, a răspuns Zelenski.

El a adăugat că destabilizarea societății rusești s-ar produce dacă aliații Ucrainei ar pune presiune mai mare pe Putin și nu l-ar scoate din izolarea internațională. „Nu a existat încă o izolare completă a lui Putin. Sudul Global nu l-a izolat – au continuat să mențină legături. Din punctul meu de vedere, asta a ajutat la susținerea sistemului său. Dacă l-ar fi izolat, acest lucru ar fi afectat societatea. Societatea ar fi văzut că este singur, că se află într-o poziție greșită. Dar, în schimb, au văzut că mai multe țări îl susțin pe Putin”, a spus Zelenski.

„Este important ca Statele Unite să nu-l sprijine acum. Să nu-l ajute să scape de izolarea globală. Cred că asta ar fi periculos. Acela ar fi unul dintre cele mai periculoase momente”, a adăugat președintele ucrainean.

Putin se teme să nu-și piardă puterea, iar asta „depinde și de stabilitatea societății, dar depinde și de vârstă. Vladimir Putin va muri în curând, acesta este un fapt și totul se va termina”, a explicat Zelenski.

Putin îi dorește un „parastas politic”

Până ca Zelenski să-i cânte prohodul, Putin îi poartă acestuia sâmbetele. Aflat într-o vizită în portul Murmansk, liderul de la Kremlin a afirmat că semnarea unui acord de pace este împiedicat de faptul că la Kiev nu s-ar afla o conducere legitimă, instalată în urma unor alegeri libere.

Despre necesitatea organizării de alegeri democratice în Ucrain au vorbit în câteva rânduri și reprezentanți ai administrației Trump.

Ca situația să fie deblocată, sugerează Putin, ar trebui ca Ucraina să fie plasată sub o formă de administraţie temporară care să facă posibilă organizarea de noi alegeri.

Această idee e în legătură cu opinia mai veche a lui Putin conform căreia autorităţile din Ucraina nu sunt un partener de negociere legitim, întrucât preşedintele Volodimir Zelenski a rămas la putere după finalul mandatului său, în mai 2024.

„Am putea desigur să discutăm cu SUA, chiar și cu țările europene, și în mod evident cu partenerii și prietenii noștri, sub egida ONU, posibilitatea de a înființa în Ucraina o administrație de tranziție”, a declarat Putin în timpul unei întâlniri cu infanteriști marini ruși, în toiul nopții, la Murmansk, în nord-vestul Rusiei.

„Pentru ce? Pentru a organiza alegeri prezidențiale democratice care s-ar solda cu instalarea la putere (în Ucraina) a unui guvern competent și care s-ar bucura de încrederea poporului, apoi pentru a începe cu aceste autorități negocieri asupra unui acord de pace și a semna documente legitime”, a explicat Putin.

„În cadrul unor activități de menținere a păcii ale ONU, s-a recurs deja de mai multe ori la ceea ce se cheamă o administrație de tranziție”, a adăugat Putin, amintind în special de cazul Timorului de Est, în 1999.

La solicitarea ziariștilor, un purtător de cuvânt al Consiliului de Securitate Naţională de la Casa Albă a afirmat despre sugestia lui Putin că guvernarea Ucrainei este stabilită de Constituţia acesteia şi de poporul ţării.

Președintele Zelenski a respins orice idee care îi pune la îndoială legitimitatea, afirmând că Ucraina nu poate, prin lege, să organizeze alegeri în condițiile în care este în vigoare legea marţială şi un scrutin prezidențial în condiţii de război s-ar dovedi, oricum, imposibil.

„Credem că îi vom termina!”

La aceeași întâlnire, Putin a susținut că, „pe toată linia frontului, forțele ruse au inițiativa strategică”. „Există motive care ne fac să credem că îi vom termina”, a declarat el, apreciind că „poporul ucrainean însuși ar trebui să înțeleagă ce se întâmplă”.

„Ne îndreptăm progresiv, poate că nu atât de rapid pe cât ne-am dori, dar constant şi cu încredere spre îndeplinirea ţintelor stabilite la începutul operaţiunii”, a mai spus Putin, citat de agențiile ruse de presă. Este vorba în principal despre „demilitarizarea și denazificarea” Ucrainei, ale cărei aspirații de a adera la NATO sunt considerate de Moscova o amenințare la adresa securității sale.

Vladimir Putin a făcut aceste declarații după ce aliații europeni ai Ucrainei, reuniți joi la Paris au discutat despre garanții de securitate pentru Kiev, Franța și Regatul Unit avansând un proiect ce prevede o viitoare desfășurare a unei „forțe de reasigurare” în această țară.

Rusia, a spus Putin, este pentru „soluţii pacifiste în orice conflict, inclusiv acesta, prin mijloace paşnice, dar nu pe socoteala noastră”. Rusia este gata să lucreze şi cu Europa, dar țările europene, consideră el, încearcă „să ne ducă de nas, dar este în regulă, ne-am obişnuit cu asta. Sper că nu vom face greşeli bazate pe încrederea excesivă în aşa-zişii parteneri ai noştri”.