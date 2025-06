ZF: Oare este vorba de unul din cele mai slabe guverne din 1990 încoace?

Parcurgând biografiile celor care preiau astăzi guvernarea în România, nu te poţi abţine să nu te gândeşti că impostura politicianistă are şi ea generaţiile ei, scrie Sorin Pâslaru în Ziarul Financiar.

”Când vezi ce numiri sunt spre exemplu pentru Ministerul de Externe şi Ministerul Apărării, ministere grele, unde nu poţi să vii fără un parcurs profesional solid în activităţi care să fie măcar din sfera respectivelor domenii, te întrebi care e diferenţa între actuala garnitură de politicieni de sub 40 de ani şi cei de care votanţii ar fi vrut să scape prin votul din mai 2025.

Oare nu mai are România absolvenţi de Relaţii Economice Internaţionale, de Relaţii Internaţionale cu mastere de profil în străinătate, de a venit la Ministerul de Externe o doamnă despre care nu poţi spune precis ce profesie a avut după obţinerea licenţei?

Ciolacu, Bolojan, Ţoiu, Manole – ştim ce era scris în cartea de muncă la prima angajare a acestor politicieni deveniţi de profesie, înainte de a deveni parte a administraţiei publice locale sau centrale? Economist, profesor de istorie, medic, reprezentant de vânzări, cercetător? Cum spun americanii când te întreabă ce profesie ai: What do you do for you living? –„Cum îţi câştigi viaţa?”

