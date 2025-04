Ziaristul Mirel Curea a avut un șoc

Jurnalistul Mirel Curea spune că a rămas fără contul de Facebook din senin și a decis acționarea în judecată a companiei Meta.

”Acum vreo două săptămâni, într-o marți, la ora 13:52 am fost anunțat din senin: „După analizarea contului tău de Facebook, Mirel Curea, accesul acestuia la funcțiile de publicitate a fost restricționat, din cauza comportamentului neautentic sau a încălcării Politicilor de publicitate care afectează activele de afaceri.” Inutil să precizez, nu exista și nu a existat vreodată vreo publicitate pe acel cont. Două minute mai târziu, la 1:53, un nou anunț: „Contul tău de Facebook a fost suspendat. Acest lucru s-a întâmplat deoarece contul tău sau activitatea aferentă nu respectă Standardele comunității”, a scris Curea într-un articol EVZ.

” După vreo două săptămâni, m-am prins că robotul a fost infinit mai amabil, pentru că doar el mi-a răspuns. Din cei 15 șefi de la Facebook cărora m-am adresat, niciun seamăn de-al meu nu s-a arătat interesat de faptul că i s-a adresat un om. Să n-o lungesc, pentru că totuși nu am fost dat afară de pe planetă, următorul mesaj l-am dat unei bune și dragi prietene, Eliza Ene Corbeanu, avocat excepțional, dar și prozator, chestie care i-a dublat sensibilitatea față de pățania mea.

O zi mai târziu redactase deja acțiunea de chemare în judecată a Meta-Facebook, una impecabil gândită și argumentată – am citit-o ca pe o proză scurtă reușită – pe care astăzi a depus-o la instanța competentă. Va fi interesant”, a mai scris jurnalistul.