85.000 de oameni în delir pe Bernabeu la prezentarea oficială a lui Kylian Mbappe

EURO 2024 a trecut, pentru spanioli aducând bucuria supremă, pentru alții lăsând în urmă dezamăgiri dintre care unele cu greu se vor cicratiza, dar viața începe să revină la ritmul ei iar la Madrid acest ritm marți, 16 iulie, a fost unul extrem de accelerat pentru că în fața a 85.000 de oameni a avut loc prezentarea oficială a lui Kylian Mbappe în tricoul lui Real.

S-a depășit cu 5000 numărul norocoșilor care au putut asista live la primele contacte ale lui Kylian Mabappe cu gazonul de pe Santiago Bernabeu dar și cu vitrina care dă pe din afară de trofeele aflate aici, inclusiv cele 15 Cupe ale Campionilor Europeni, ulterior devenite trofee Champions League.

Kylian a trecut mai întâi lejer vizita medicală, apoi a semnat contractul care îl leagă pe cinci ani de clubul visat încă din copilărie și apoi a apărut în fața mulțimii în delir de pe Bernabeu, cu cinci mii de persoane mai mult decât în 2009 la prezentarea lui Cristiano Ronaldo iar cererile pentru a fi acolo, pe stadion, au depășit numărul de 150.000. Mbappe a dat un tur de stadion, a șutat niște mingii în tribună, pe ecran proiectându-se secvențe din toate finalele Champions League câștigate.

Kylian i-a lăsat mască pe jurnaliști ținând un scurt discurs direct în limba spaniolă. El va avea locul în vestiar între veteranul Luka Modric și uruguayanul Valverde.

“Încerc să vorbesc în spaniolă. Wow, e incredibil să fiu aici. Am avut mulți ani visul să joc aici și acum sunt un copil foarte fericit. Vreau să-i mulțumesc președintelui Florentino Perez că a crezut în mine și a trecut prin multe pentru a fi azi aici. Le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil să fiu aici. Acum sunt jucătorul Realului.

Am un mesaj tuturor copiilor, am fost ca voi astăzi. Am avut un vis și mi l-am îndeplinit. Cu pasiune, cu muncă, într-o bună zi veți putea fi în locul meu. Sunt emoționat și fericit să fiu la acest club. Să strigăm Hala Madrid împreună”.

Și președintele lui Real Madrid, Florentino Perez, a ținut să impresioneze prin cuvintele sale:

“Bine ați venit la acest istoric moment. Înainte de orice, felicitări naționalei Spaniei pentru câștigarea celui de-al patrulea trofeu european. Nu numai pentru titlul câștigat, dar pentru manieră.

Este o mare bucurie să revenim la normalitate și să prezentăm cei mai buni fotbaliști pe acest acest stadion. Pandemia ne-a împiedicat să continuăm în această formă prezentările jucătorilor. În urmă cu o lună, acest stadion a fost centrul planetei când am sărbătorit a 15-a Champions League.

Voi, cei de aici din stadion, sunteți inima suporterilor, a celor câteva sute de milioane de pe toată planeta. Aici, în acest templu al fotbalului mondial, am văzut cei mai mari fotbaliști ai lumii în tricoul nostru.

A sosit momentul să-i spunem bun venit celui care și-a văzut visul cu ochii. Știu emoția pe care tu și familia o simțiți, să te îndrăgostești de Real de copil, când aveai 13 ani și vizitai acest stadion. Știu acea zi din decembrie 2012 când Zidane te-a invitat și te-ai întâlnit cu jucătorii pe care îi admirai”.