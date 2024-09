Adi Mihalcea: mai bine de jumătate dintre bilete, false

Etapa a 10-a din SuperLiga s-a încheiat luni seară la Clinceni, acolo unde își dispută, nu se știe pentru cât timp, partidele de acasă noua promovată Unirea Slobozia, până va fi gata noul stadion propriu.

Unirea lui Adi Mihalcea a primit vizita Rapidului și a fost o atmosferă foarte dificilă pentru ialomițeni, pentru că 90 la sută din cei aflați în tribune erau fanii giuleștenilor. Cu toate acestea a fost un joc mult mai echilibrat decât s-ar fi crezut, câștigat de Rapid cu 2-1 grație dublei reușite de puștiul Rareș Pop (19 ani).

Dacă în vestiarul învingătorilor este acum mai multă relaxare și optimism, echipa ajungând la patru puncte de ultimul loc de play-off, cei de la Unirea au suportat tirul de critici din partea lui Adi Mihalcea. Acesta a fost nemulțumit de faptul că, din punctul său de vedere, echipa a fost copleșită de presiunea venită din tribune, o presiune superfavorabilă Rapidului, care, chiar în primele patru minute, a avut trei mari ocazii și o bară.

Antrenorul Unirii a fost întrebat după meci dacă măcar există o satisfacție materială după acest meci. A fost jocul cu cei mai mulți spectatori la partidele echipei sale socotite pe teren propriu, bani proveniți, evident, de la fanii oaspeților. Răspunsul primit de reporterul Prima Sport l-a șocat pe acesta.

„Și azi am avut probleme, organizatorice și de joc. Nu mă ocup și de contabilitate. Să nu credeți că putem să plătim un jucător cu 300.000 în plus. Din câte am înțeles nu prea avem motive de satisfacție pentru că am avut o rețetă financiară consistentă, deoarece mai bine de jumătate dintre bilete au fost false”.

A mai existat un element aparte la acest meci, subliniat atât de antrenorul Marius Șumudică, dar și de unii jucători ai Rapidului. Atât tehnicianul cât și jucătorii au fost intrigați de faptul că au trebuit schimbate mai multe mingi, ca urmare a faptului că toate aveau aceeași problemă: erau puțin dezumflate. Singura întrebare care se pune este dacă a fost o neglijență a organizatorilor sau acest lucru s-a realizat cu intenție pentru a deranja jocul mai tehnicilor jucători giuleșteni.