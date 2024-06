Agentul lui Drăgușin a lămurit transferul tricolorului de la Tottenham

În plin turneu final de EURO a fost redeschis subiectul plecării lui Radu Drăgușin în această vară de la Tottenham, motivul fiind faptul că într-o competiție cu campionul mondial, argentinianul Cristian Romero și cu olandezul Micky van den Ven nu va reuși niciodată să fure un loc de titular.

Radu Drăgușin a avut în cele trei partide jucate în grupa E în Germania multe momente bune, în care a părut că este turnul de control al apărării României, dar, mai ales în ultima partidă, cu Slovacia și erori neașteptate, în acest joc fiind la pas să comită o gafă monumentală, care să devină fatală pentru poarta lui Niță.

Însă, per ansamblul evoluțiile lui au fost pe plus în opinia marilor publicații de sport, celebrul cotdian Marca introducându-l în echipa fazei grupelor la acest turneu final. Și în timp ce Drăgușin trebuie să fie cu gândul numai la marele meci din optimi, cu Olanda, presa italiană a început să scrie tot mai insistent despre interesul uriaș al lui Napoli pentru român, fiind gata să plătească 46 de milioane euro lui Tottenham, cu 16 peste prețul achitat de englezi lui Genoa. Italienii susțin că Napoli ar avea și acordul lui Radu, dornic să joace meci de meci.

Însă agentul lui Drăgușin pune capăt oricăror speculații și spune unde va juca Radu sezonul viitor. El a dezvăluit planurile internaționalului român la FANATIK EURO.

“N-am vorbit cu nimeni, n-avem nicio intenţie să plecăm. Hai să clarificăm! A apărut că jucătorul a dat ok, n-a dat niciun ok. El mai are 6 ani contract cu Tottenham. Vrea să rămână acolo, nu s-a discutat nimic.

Mai ales că acum focusul este pe naţionala României, pe Campionatul European. Dar nu are niciun gând să plece şi nu am discutat cu nimeni. Nu ne-a contactat nimeni şi nu vrea să plece de la Tottenham.