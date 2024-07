Amantlâc la case mari: ”Am petrecut noaptea cu ministrul Germaniei”

Kingsley, un gigolo, povestește într-un interviu acordat Daily Post ca și-a petrecut noaptea cu ministrul de Externe al Germaniei, Annalena Baerbock.

În ultimii cinci ani, Kingsley a oferit companie unora dintre cele mai puternice figuri din politică și afaceri.

De la tranziția sa neașteptată ca ghid turistic la rolul său actual de gigolo, Kingsley, a împărtășit experiențele și perspectivele sale unice din această profesie neconvențională de gigolo.

El vorbește și despre provocările și recompensele carierei sale.

Pentru început, poți să ne spui puțin despre tine și despre munca ta?

Numele meu este Kingsley și sunt în această afacere ca gigolo de aproximativ cinci ani. Practic, clienții mei sunt femei albe din Europa. Cei mai mulți dintre ei dețin poziții semnificative de putere.

Cum ai intrat în industrie?

Ei bine, aș spune că nu a fost ceva ce am plănuit să fac. De fapt, am lucrat ca ghid turistic. Am lucrat în Kenya până când am cunoscut această femeie frumoasă și bogată din Franța. Ea își dorea mai mult decât o relație „turist-client”. M-a prezentat prietenilor ei, apoi lucrurile au pornit de acolo.

Ce fel de relații ai cu clienții tăi? Are o natură pur sexuală?

Aș spune că este foarte profesional, dar și destul de personal. Aceste femei caută companie, o pauză de la viața lor de înaltă calitate și de presiunea care vine odată cu aceasta. Deci, practic, ei caută companie și inteligență. N-aș spune că vor doar sex. Au nevoie de acest tip de conexiune. Odată ce ești inteligent, cred că este mai ușor să te conectezi emoțional cu ei. Trebuie să fie emoțional.

Trebuie să fi întâlnit niște oameni foarte interesanți. Puteți împărtăși vreo experiență?

Vă spun că, mulțumită acestui tip de muncă, am întâlnit de fapt niște femei cu adevărat remarcabile și uimitoare. Cei mai mulți dintre ei sunt în politică, unii dintre ei sunt directori și toți au o poveste despre motivul pentru care îmi caută compania.

Ne poți spune despre unul dintre clienții tăi cei mai memorați?

Aș spune că există un client care iese în evidență de toți ceilalți. Este un politician european foarte puternic. Ea este un ministru din Germania, dacă nu mă înșel. Ne-am întâlnit în Abuja. Prima dată când ne-am întâlnit a fost în jurul lunii decembrie 2022. Îmi amintesc că a fost acolo pentru o întâlnire executivă. Era într-o rochie purpurie frumoasă. Am petrecut o seară frumoasă, am vorbit și apoi ea a spus clar că îi plăcea compania unui domn negru frumos. Majoritatea clienților mei îi plac bărbații de culoare. Așa că am petrecut noaptea împreună; a fost o noapte uimitoare, fantastică, apoi a plecat a doua zi.

Nu este sfârșitul poveștii. Annalena a sunat șase luni mai târziu și m-a întrebat dacă o pot însoți la Pretoria, Africa de Sud. Datorită naturii muncii ei, ne întâlnim doar de două ori pe an și cu greu petrecem o zi împreună. De obicei este doar o noapte. Ultima dată când ne-am întâlnit a fost acum mai puțin de o săptămână la Abidjan. La începutul lunii iulie, ea m-a sunat și m-a întrebat dacă pot rezerva un loc unde să ne distrăm fără întreruperi. La sosire, mi-am dat seama că era cu adevărat epuizată. Ea a vorbit despre vizita ei în Senegal și despre presiunea care a venit cu munca ei, cât de multă presiune trece tot timpul. Am văzut că îi era dor de mine.

Ne puteți spune cât plătesc clienții pentru serviciile dvs.?

De obicei, taxez între 1.000 și 1.500 de euro pe noapte pentru o întâlnire. Dar dacă este o persoană de profil, este în jur de 2.500 până la 3.500 de euro în plus. Ei acoperă cheltuielile tuturor călătoriilor mele.

De ce crezi că aceste femei îți caută serviciile?

Sunt femei foarte bogate și bogate, dar adevărul este că sunt foarte singure și au nevoie de cineva care nu are nicio condiție. Cineva care să le ofere acel confort emoțional, care să le acorde toată atenția de care au nevoie, fără nicio sforță. le pot intelege.

Te vezi vreodată renunțând la acest job?

Cu siguranță nu în următorii ani. Funcționează pentru mine și pot oferi clienților mei ceva foarte unic.