Antena 3, luată peste picior: „S-a regăsit cu Traian Băsescu”

Încăierare între fanii din televiziuni ai PSD-ului.

Victor Ciutacu, realizator România TV, afirmă, ironic, că Antena 3 a ajuns să defileze cu același candidat ca și Traian Băsescu, respectiv Elena Lasconi.

„Singurul regret public pe care mi-l asum in traseul profesional. Am plecat mult prea devreme la România TV. Dacă aveam un pic de răbdare, nu mult, vreo 11 ani, celebram din interior momentul istoric în care Antena 3 si Traian Băsescu s-au regăsit și defilează împreună întru susținerea candidatului unic Elena Lasconi. Ar fi fost un final apoteotic al campaniei “Descoperirea României” la care am avut și eu o contribuție măruntă”, a spus Victor Ciutacu într-o postare.

Ciutacu a mai constatat radicalizarea opiniilor după primul tur al alegerilor prezidenţiale şi anticipează că valul de ură va duce la surprize în ziua votului pentru desemnarea preşedintelui României.

„Valul ăsta isteric și coordonat de hate la adresa lui Călin Georgescu și a votanților săi nu face altceva decât să-i îndârjească susținătorii/simpatizanții. Și să-i aducă din subteranul pasivității (sau să scoată din neutralitate) alții. Pentru simplul motiv că acțiunea e urmată de reacțiune. Și fiindcă, dacă tot nu v-ați dumirit încă, 80% detestă reziștii. Al căror candidat este Elena Lasconi…”, a scris Victor Ciutacu pe Facebook.