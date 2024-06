Anunțul „România Renaște“ pe candidatura lui Mircea Geoană

Dintre toți candidații posibili la alegerile prezidențiale din acest an, singurul care are o viziune transformatoare şi care va putea descătuşa energiile pozitive ale națiunii este dl. Mircea Geoană.

Este motivul pentru care Mișcarea România Renaște îi cere lui Mircea Geoană să candideze la cea mai înaltă funcție în stat.

Într-o conferință de presă extraordinară, profesorul Dumitru Borțun a dat publicității Apelul MMR către toate forțele sănătoase și democratice din România prin care expune de ce ar trebui să candideze Mircea Geoană susținând și că „Cine iubește România și nu se teme de schimbare (…) Cine poate să vadă ceea ce ne unește pe toți românii, mai presus de ceea ce ne diferențiază (…) Cine vede pădurea ca întreg, mai presus de copacii care o compun, este asteptat alături de noi“.

Candidatura lui Mircea Geoană este susținută și de partidul România în Acțiune.

„Considerăm ca Mircea Geoană este acea limpede de care Romania are nevoie, că Mircea Geoană are toate calitățile de a fi prietenul românilor“, afirmă Mihai Apostolache, președintele formațiunii politice.

Importanța acestei alegeri poate fi un pas către crearea unei generații de tineri responsabili. Un președinte al tinerilor poate facilita dialogul între tineri și adulți, consideră și Zamfir Ciprian, reprezentant al Uniunii Naționale a Studenților din România.

Și diaspora îl susține pe Mircea Geoană la președinția României.

„Vocea noastră este ascultată, așa că noi ca tineri plecați ne dorim să avem pe cineva să ne reprezinte datorită experienței sale“, consideră și Mircea Șaptelei, student la Sciences Po Toulose.

„Vom face o campanie cinstita pentru dansul si pentru România“, spune de la Madrid și avocata Cristiana Uzuna, titulara propriului cabinet de avocatură și membră a Baroului Madrid.

Iată textul apelului:

Prin traseul profesional, prin cariera politică şi diplomatică, prin competența și corectitudinea arătate de-a lungul timpului, prin înțelegerea evoluției lumii de azi, prin credibilitatea câştigată ca ambasador, cea ministru de externe şi ca Secretar General Adjunct al NATO, dl. Mircea Geoană este cel mai calificat pentru cea mai înaltă demnitate în statul român, aşa cum o arată și românii când îl creditează cu cele mai mari şanse de a câştiga Preşedinţia.

APELUL Mişcării România Renaşte!” către toate forțele sănătoase și democratice din România

În câteva luni, româncele și românii îşi vor alege viitorul Preşedinte. În cel mai periculos, complex şi transformator moment al istoriei recente, vom participa la cele mai importante alegeri din ultimii 35 de ani. De alegerea noastră în 2024 va depinde viitorul României pentru multe generații.

Deşi membră a UE și NATO, România este fragilă şi vulnerabilă în plan intern. Sistemul politic românesc a rămas mult în urma transformărilor din societate şi reprezintă astăzi o frână în dezvoltarea țării. Politizarea dusă la extrem, amatorismul și corupția dereglează grav funcționarea educației, a sănătății și a serviciilor publice esențiale. Încrederea oamenilor în stat şi în instituțiile democrației a ajuns la cote de avarie. Milioane de compatrioți fie că au renunțat să mai creadă că România mai are o şansă şi au plecat, fie că îşi găsesc locul cu greu într-o țară guvernată de incompetență și clientelism.

A continua cu acest mod de a face politică şi de a administra țara ar însemna nu doar o ocazie ratată, dar și un risc sever pentru viitorul națiunii. Atitudinile vechi de „las, că merge şi-aşa”, nu avem pe cine vota”, alegerea răului celui mai mic, apatia civică sau absenteismul electoral, de înțeles, poate, în vremuri normale, vor duce la perpetuarea actualului regim politic şi a actualului mod de a face politică. Sunt riscuri majore pentru viitorul țării. Împreună, putem şi trebuie să schimbăm din temelii politica românească. Iar schimbarea începe de la vârf.

Mişcarea România Renaşte!” crede cu tărie într-o Românie reinnoită, cu adevărat democratică, demnă şi prosperă, care să-şi ocupe locul meritat pe scena internațională. Încă nu este prea târziu. Nu e târziu să cerem să fim guvernați de oameni merituoşi, a căror carte de vizită constă în valoarea profesională, probitatea morală şi dragostea de țară. Nu e târziu să cerem să fim tratați cu respect în calitate de cetățeni, să cerem ca statul să se ocupe responsabil de serviciile publice la care suntem îndreptățiți: sănătate, educație, acces la justiție etc. Nu e târziu să ne dorim o Românie respectată pe plan internațional pentru capacitatea ei de a-şi promova interesele și de a-şi respecta partenerii.

Mişcarea România Renaşte!” va acționa pentru renaşterea României în plan moral, social, politic, economic şi pentru creşterea prestigiului său internațional. Cine iubește România și nu se teme de schimbare este aşteptat alături de noi. Cine poate să vadă ceea ce ne unește pe toți românii, mai presus de ceea ce ne diferențiază, este asteptat alături de noi. Cine vede pădurea ca întreg, mai presus de copacii care o compun, este asteptat alături de noi.

Ne dorim o Renaştere a României în secolul al XXI-lea, ca o țară cu fața spre viitor, influenta. prosperă şi care să ocupe un loc relevant în lumea de azi şi de măine. În acțiunile noastre ni se poate alătura oricine este preocupat de viitorul țării cetățeni, organizații civice şi profesionale sau formațiuni politice, cu condiția să întrunească trei calități: competență, integritate, patriotism.

Mişcarea noastră s-a născut din speranțele și dezamăgirile ultimilor 35 de ani, precum şi din convingerea că România se poate schimba în bine şi poate face saltul istoric de dezvoltare. Ea nu e nici de stänga, nici de dreapta şi respinge extremismul de orice fel. Mişcarea România Renaşte!” propune soluții pentru a se debloca motoarele dezvoltării economice şi sociale. pentru ieşirea din criză morală o criză de încredere, de autoritate şi de orientare, precum şi pentru educarea noilor generații în spiritul competenței profesionale, al culturii civice și al moralei creştine.

Pentru a pune în practică ceea ce ne propunem, este nevoie că România să fie condusă de un preşedinte implicat, competent şi vizionar, un profesionist cunoscut şi respectat înăuntrul şi în afara țării. O persoană care să creadă cu aceeaşi putere ca şi noi în renaşterea României. Recunoaştem preşedintele de care avem nevoie în persoana dlui Mircea Geoană.

Dintre toți candidații posibili la alegerile prezidențiale din acest an, singurul care are o viziune transformatoare şi care va putea descătuşa energiile pozitive ale națiunii este dl. Mircea Geoană. Prin traseul profesional, prin cariera politică şi diplomatică, prin competența și corectitudinea arătate de-a lungul timpului, prin înțelegerea evoluției lumii de azi, prin credibilitatea câştigată ca ambasador, cea ministru de externe şi ca Secretar General Adjunct al NATO, dl. Mircea Geoană este cel mai calificat pentru cea mai înaltă demnitate în statul român, aşa cum o arată și românii când îl creditează cu cele mai mari şanse de a câştiga Preşedinţia.

Mişcarea România Renaşte!” face apel la toate forțele sănătoase moral şi democratice să ni se alăture. Împreună suntem mai puternici decât indiferența, aroganța, minciuna, ipocrizia şi incompetența celor ce se opun unei Românii renăscute.

Suntem convinşi că societatea civilă, forțele politice democratice, toate forțele pozitive din țară şi din diaspora, care îşi doresc schimbarea în bine a României, se vor uni pentru sprijinirea candidaturii dlui Mircea Geoană şi pentru a-i asigura nu doar o majoritate clară a voturilor, ci și o majoritate politică şi cetățenească necesară pentru a-şi pune în practică viziunea transformatoare, ca viitor preşedinte al României.

Domnule Mircea Geoană, mişcarea civică şi politică „România Renaşte!” vă cere să vă înscrieți în cursa electorală pentru cea mai înaltă funcție în statul român. Vă îndemnäm, vă încurajăm, vă solicităm și vă promitem! Nu veți fi singur.