Ucrainenii au lovit pe teritoriul Rusiei. 6 morţi

Un atac ucrainean cu drone explozive a avut loc luni dimineaţă în regiunea rusă Belgorod, frontalieră cu Ucraina. Cel puţin şase persoane au fost ucise şi 35 rănite, a anunţat guvernatorul local, citat de AFP.

„Două camioane mici (…) care transportau angajaţi spre locul lor de muncă şi o maşină au fost atacate de armata ucraineană cu drone kamikaze”, a anunţat Viaceslav Gladkov pe Telegram.

„Şase persoane au murit” şi „35 de persoane au fost rănite”, a comunicat el, precizând că atacul a avut loc în apropiere de Beriozovka, un sat foarte apropiat de frontiera ucraineană.

Un bărbat se află într-o „stare gravă”, a precizat Gladkov, în timp ce celelalte persoane rănite „mai mult sau mai puţin grav din cauza schijelor de obuze au fost transportate de ambulanţe spre centre medicale din regiune”. Doi copii au „răni superficiale”, a adăugat el.

Potrivit autorităţilor regionale, vehiculele lovite aparţineau unei companii locale care procesează carne şi transportau angajaţi la locul de muncă.

O anchetă a fost deschisă de Comitetul de anchetă rus, care răspunde de principalele investigaţii din ţară.

⚡️A drone attack in Russia’s Belgorod Oblast on May 6 reportedly killed six people and injured at least 35, Governor Vyacheslav Gladkov claimed.https://t.co/qQM2UaI4Of

