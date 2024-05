Atacul asupra Rafah, undă de șoc în toată lumea

Atacul aerian israelian în urma căruia 45 de oameni au murit într-o tabără din zona Rafah a provocat reacții în toată lumea. Au fot proteste la Madrid, Barcelona, Paris. Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență pe această temă, potrivit unui diplomat citat de CNN.

Președintele Emmanuel Macron s-a declarat indignat de atacul aerian israelian în urma căruia o tabără de refugiați de la Rafah a fost cuprinsă de flăcări.

„Rușine” au strigat și la New York sute de protestatari pro-palestinieni care s-au adunat în ciuda vremii ploioase.

ONU condamnă atacurile

„Condamn acţiunile Israelului care au ucis zeci de civili nevinovaţi ce căutau doar adăpost în acest conflict mortal”, a scris Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, luni pe platforma de socializare X.

„Nu există niciun loc sigur în Gaza. Această oroare trebuie să înceteze”, a adăugat el.

La rândul său, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, şi-a exprimat oroarea faţă de moartea civililor din Gaza, în urma atacurilor aeriene israeliene de lângă Rafah.

„Imaginile din tabără sunt îngrozitoare şi nu indică nicio schimbare aparentă în metodele şi mijloacele de război folosite de Israel, care au dus deja la atât de multe decese printre civili”, a declarat Turk, citat luni într-un comunicat.

Atacul de duminică evidenţiază încă o dată că nu există practic niciun loc sigur în Gaza”, a spus el. „Fac apel la Israel să înceteze ofensiva militară în guvernoratul Rafah, aşa cum a ordonat Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ)”, a adăugat Turk.

Majoritatea victimelor atacului aerian au fost femei şi copii, a precizat autoritatea sanitară, descriind incidentul drept un „masacru”.

