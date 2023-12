Avea dureri înaintea fiecărui meci. Simona. ”De când am primit suspendarea…”

Au fost multe momente extrem de dificile pentru Simona Halep. Nu ascunde că este o jucătoare emotivă, iar problemele din ultima vreme legate de suspendare și acuzațiile de dopaj au marcat-o în mod semnificativ.

Sportiva a decis să vorbească despre ele într-un turneu mediatic în Franța, chiar înainte de audierea sa la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

Deși își continuă antrenamentele, Simona s-a confesat într-un interviu pentru Paris Match explicând cât de greu este, de fapt, să îți găsești motivația atunci cînd joci fără să ai habar ce îți aduce viitorul.

Starea generală proastă provocată de emoțiile inerente oricărei competiții s-a agravat din cauza sresului, având acum dureri foarte mari.

Simona se luptă cu tulburări de anxietate, insomnii și atacuri de panică

„Continui să mă antrenez, să mă pregătesc pentru revenirea pe teren. Deocamdată, nu am o echipă, mă antrenez singură, chiar dacă este dificil să îți găsești motivația atunci când nu trebuie să participi la competiții și nu știi ce îți rezervă viitorul.

Am trecut prin perioade în care nu am putut dormi, în care am avut atacuri de panică. Sunt cunoscută pentru faptul că sunt o jucătoare foarte emotivă. Înaintea meciurilor, stresul îmi provoacă dureri abdominale foarte severe.

De când am primit suspendarea, este ca și cum am în fiecare zi aceste dureri și anxietate. Totuși, acum, situația este puțin mai bună”, a declarat Simona Halep pentru Paris Match.