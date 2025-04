Bogdan Teodorescu, atacat după moarte

Curg mesajele de regret pentru disparitia prematură a analistului Bogdan Teodorescu la doar 61 de ani, dar, surprinzător, nu lipsesc nici criticile la adresa lui.

Jurnalistul Ovidiu Albu consideră că Teodorescu a făcut ”rele”, referindu-se la parcusul său profesional.

”A murit Bogdan Teodorescu, mai toti scriu ce mare profesor si specialist in comunicare era. Eu nu sunt deloc adeptul lui „despre morti numai de bine”, eu zic ca e bine sa stie si astia care fac rele constient acum in viata ca nu se va scrie numai de bine dupa ce nu vor mai fi.

Teodorescu, alaturi de Dincu, a construit strategia de sufocare a presei in timpul regimului Adrian Nastase. Era atat de apropiat de Nastase incat acesta il lua prin vizitele sale externe. Imi amintesc un articol din acea perioada din EVZ al lui Nistorescu, un Nistorescu mult diferit de cel de azi, in care il facea zob pe Teodorescu dupa ce acesta se laudase cu ce fineturi de stele Michelin ingurgitase prin strainatate pe la o masa in compania lui Nastase, era o perioada de mare ciocoism de stat.

Teodorescu a fost apoi preluat de Ponta si este artizanul campaniilor negative centrate pe „basism” si al stampilarii opozantilor PSD in „basisti”. O alta perioada urata a istoriei, in care intelectuali precum Patapievici au fost scuipati pe strada dupa campanii de linsare a „basistilor” la Antena 3. Teodorescu a fost dat afara de PSD dupa ce Ponta a pierdut alegerile in fata lui Iohannis.

Eu zic ca sunt lucruri si fapte ale unor oameni care nu trebuie uitate, pentru ca nu au fost deloc de bine”, a scris Albu pe pagina sa de Facebook.

Pe de altă parte, jurnalistul Radu Tudor a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Bogdan Teodorescu:

”O minte limpede, un analist de elită, un român educat, cosmopolit, un intelectual rafinat. Profesor și scriitor.

Am realizat zeci de emisiuni împreună și regret enorm dispariția sa prematură.

Mulțumesc pentru tot, Bogdan Teodorescu!

Dumnezeu să te odihnească”, a transmis Radu Tudor.