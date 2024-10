Bombă. Marcel Ciolacu are casă de la Nordis?

Scandalul Nordis care a dus la demisia Laurei Vicol generează în continuare semne mari de întrebare. Are Marcel Ciolacu proprietate imobiliară cumpărată de la Nordis sau e făcută cadou? Dar Sorina Docuz? Nu noi întrebăm.

Jurnalistul Cornel Ivanciuc a postat o serie de întrebări în acest sens pentru care este necesar un răspuns.

„Uite ce întrebări au uitat să-i pună reporterii premierului, îmi face semn de pe tușă Don Brunelleschi: Marcel Ciolacu a locuit cu chirie sau are proprietate imobiliară cumpărată de la Nordis? Sau nu e chiar cumpărată-cumpărată ci făcută cadou-cadou de deputatul Laura Vicol? Are legătură numirea Laurei Vicol la șefia Comisiei Juridice a Camerei Deputaților cu această mocăciune făcută premierului? Femeia de succes Sorina Docuz, despre care Marcel Ciolacu a admis că o cunoaște “dar normal”, adică nici sus, nici jos, sus însemnând la etajul 9 iar jos la 7, are și ea un apartament la Nordis, de unde se deduce că locuiește regulat, împreună cu premierul, la etajul 8?”, a notat ziaristul pe pagina sa de Facebook.