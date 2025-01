Călin Georgescu: „Corupția ne-a luat dreptul la liberul arbitru!”

Călin Georgescu a postat joi un mesaj în limba engleză pe rețeaua „X”, după ce a atacat anularea alegerilor la CEDO. „Dacă justiția românească nu a adus dreptate și onoare poporului român, atunci poate că justiția internațională, de la CEDO, o va face pentru binele tuturor”, spune Georgescu.

„În România, corupția ne-a luat dreptul sacru acordat exclusiv de Dumnezeu – dreptul la liberul arbitru!

Acest drept ne-a fost luat de politicieni corupți și păcătoși pentru că, într-un moment de mare criză, poporul român a ales binele în locul răului după 35 de ani de iad guvernamental.

Justiția românească, profund stăpânită de politica răului, a condamnat poporul să accepte corupția și nedreptatea ca fapte ale vieții.

Nu vom mai accepta asta, niciodată!

Suntem treziți de lumina lui Dumnezeu. Românii și întreaga lume democratică sunt trezite în conștiință!

Dacă justiția românească nu a adus dreptate și onoare poporului român, atunci poate că justiția internațională, de la CEDO, o va face pentru binele tuturor.

Justiția există pentru ca oamenii să nu mai fie nevoiți să ia dreptatea în propriile mâini, cu condiția ca drepturile lor fundamentale, constituționale să fie protejate!

„Nu interferați cu nimic din Constituție. Acest lucru trebuie menținut, pentru că este singura protecție a libertăților noastre”.

A. LINCOLN

In Romania, corruption has taken away our sacred right granted exclusively by God – the right to free will!

This right was taken from us by corrupt and sinful politicians because, in a moment of great crisis, the Romanian people chose good over evil after 35 years of… pic.twitter.com/TrZJM4e4S7

— Călin Georgescu OFFICIAL ACCOUNT (@CG_Romania) January 2, 2025