Călin Georgescu: Ilie Bolovan, această propagandă Soros trebuie să înceteze!

Călin Georgescu i-a dat o replică lui Ilie Bolojan după discursul privind anularea alegerilor, spunând că sunt „propagandă Soros”. În mesajul său, Georgescu îl numește pe președintele interimar Bolovan.

„Președintele interimar Ilie Bolovan a anunțat astăzi (marti – nr.) că alegerile au fost trucate și vor avea loc în luna mai. Acest tip de propagandă Soros trebuie să înceteze! Nimeni nu a fost târât de gât la vot în noiembrie. Reluarea rapidă a turului doi este singura cale legitimă de urmat”, a scris Georgescu pe X.

Interim President Ilie Bolovan announced today that the elections were rigged and new ones will be held in May. This kind of Soros propaganda must stop! No one was dragged by the neck to the polls in November. Resuming the second round quickly is the only legitimate way forward.…

— Călin Georgescu OFFICIAL ACCOUNT (@CG_Romania) February 18, 2025