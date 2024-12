Călin Georgescu în The Times: ”România este bine în NATO și UE”

Într-un interviu pentru publicația britanică The Times, Călin Georgescu, câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale, a subliniat că, după 35 de ani, în care a fost umilit, poporul român știe că are nevoie de respect și de suveranitate, doar astfel va avea parte de bunăstare și de sănătate, scrie activenews.ro.

„După 35 de ani, poporul român știe ce vrea. Vrea bunăstare, are nevoie de sănătate, are nevoie de respect, are nevoie de suveranitate. Suveranitatea înseamnă independență economică și agricolă pentru România. Înseamnă hrană, apă și energie”, a afirmat Călin Georgescu.

După ce a survenit o pană de curent, el a afirmat că „dăm energia țării noastre altora”. De asemenea, referitor la războiul din Ucraina, candidatul suveranist și-a reafirmat poziția în favoarea păcii, accentuând că „pe mine mă interesează românii”.

Fiind atins subiectul despre apartenența României la UE și NATO, Georgescu a declarat că „România este bine în NATO și UE”, dar că „vom negocia și [dorim] ca totul să fie în avantajul poporului meu”.

Privind experiența sa la ONU, el a recunoscut că încrederea sa în cooperarea internațională prin această instituție globalistă a scăzut, pe bună dreptate. „ONU a fost construită în 1945 pentru pace și de atunci am avut mai mult de 200 de conflicte. Aceasta înseamnă că ONU nu a fost un succes”, a evidențiat el.

