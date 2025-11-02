Când se însoară Nicușor Dan?

Într-un interviu pentru Cotidianul, președintele Nicușor Dan a vorbit despre planurile sale de căsătorie, confirmând că se va însura în viitorul apropiat. Deși cariera i-a ocupat mult timp, șeful statului consideră că acest moment personal este acum unul potrivit, luat cu multă reflecție și liniște.

De Mădălina Hodea
Nicușor Dan versus Sebastian Zachmann FOTO Cotidianul

Nicușor Dan a confirmat oficial că se va căsători intr-un interviu exclusiv pentru Cotidianul. Totul după o perioadă lungă dedicată carierei politice. Președintele României spune că momentul potrivit pentru acest pas personal a sosit, iar evenimentul este 100% sigur.

Cotidianul: Ce eveniment credeți că are mai multe șanse până în 2030? Să fiți suspendat din funcție sau să fiți însurat?

Președintele Nicușor Dan: Asta cu suspendarea din funcție. Adevărat că mă străduiesc să respect toate obligațiile. Știți că, pentru orice lege pe care Parlamentul o aprobă, am un termen de 20 de zile pentru a o promulga. Am respectat cu sfințenie toate aceste chestiuni procedurale, tocmai pentru a nu avea orice fel de discuție.

Președintele Nicușor Dan: Pentru evenimentul personal, desigur că el se va întâmpla.

Cotidianul: Se va întâmpla?

Președintele Nicușor Dan: Da, da.

Cotidianul: 100%?

Președintele Nicușor Dan: 100%.

Cotidianul: De ce un bărbat care nu s-a căsătorit până la 50-55 de ani mai face acest lucru?

Președintele Nicușor Dan: Este o întrebare personală, deci o să răspund cu o anumită precauție. Au fost multe… Eu cred că gestul ăsta trebuie luat într-o perioadă de liniște și reflecție a vieții tale.

Cotidianul: Deci credeți că acum a sosit momentul?

Președintele Nicușor Dan: În toată perioada profesională au fost extrem de multe lucruri care s-au întâmplat.

 

INTERVIURILE COTIDIANUL – Nicușor Dan: anularea alegerilor, favoritul la Capitală, Grindeanu-premier – YouTube

