Când se însoară Nicușor Dan?

Cotidianul: Ce eveniment credeți că are mai multe șanse până în 2030? Să fiți suspendat din funcție sau să fiți însurat?

Președintele Nicușor Dan: Asta cu suspendarea din funcție. Adevărat că mă străduiesc să respect toate obligațiile. Știți că, pentru orice lege pe care Parlamentul o aprobă, am un termen de 20 de zile pentru a o promulga. Am respectat cu sfințenie toate aceste chestiuni procedurale, tocmai pentru a nu avea orice fel de discuție.

Președintele Nicușor Dan: Pentru evenimentul personal, desigur că el se va întâmpla.

Cotidianul: Se va întâmpla?

Președintele Nicușor Dan: Da, da.

Cotidianul: 100%?

Președintele Nicușor Dan: 100%.

Cotidianul: De ce un bărbat care nu s-a căsătorit până la 50-55 de ani mai face acest lucru?

Președintele Nicușor Dan: Este o întrebare personală, deci o să răspund cu o anumită precauție. Au fost multe… Eu cred că gestul ăsta trebuie luat într-o perioadă de liniște și reflecție a vieții tale.

Cotidianul: Deci credeți că acum a sosit momentul?

Președintele Nicușor Dan: În toată perioada profesională au fost extrem de multe lucruri care s-au întâmplat.

INTERVIURILE COTIDIANUL – Nicușor Dan: anularea alegerilor, favoritul la Capitală, Grindeanu-premier – YouTube