update:La ieșirea de la audieri, Andrei Caramitru a declarat:

”Fac un apel încă o dată, la fel cum am făcut în toate postările mele, exclusiv autorităților statului, în niciun caz persoanelor publice, că nu e treaba noastră să facem asta, autorităților statului – trebuie să se mobilizeze urgent să oprească această urgie care se duce peste noi, această presiune incredibilă care se întâmplă.

Și îi mai dau un mesaj domnului Călin Georgescu: în primul rând să vină aici el. În al doilea rând, domnul Călin Georgescu să ne explice de unde a fost plătit 10 ani în Austria, cine e în spatele lui că au apărut toate informațiile că de fapt este finanțat de ruși și oligarhi direct. Și domnul Călin Georgescu poate trebuie să dea mai multe răspunsuri și să ajungă unde trebuie să ajungă, nu oameni care scriu pe Facebook.

Plângerea e împotriva mea făcută direct de către Călin Georgescu pe o postare absolut neutră. Deci, practic, e o postare în care am făcut o analiză istorică asupra altor episoade mesianice de semirebeliune într-un stat, în care practic am cerut ca aceste situații să fie neutralizate, ori neutralizate înseamnă exact ca autoritățile statului: CCR și celelalte, să acționeze conform legii. Deci se bazează doar pe acest cuvânt – neutralizare conform legii, dar plângerea nu are nicio bază legală efectiv. Mai e menționată o postare acolo în care cer concret ce autorități să se seizeze: CCRul Parchetul, ANCOM-ul, deci m-au întrebat ce am vrut să spun. Am explicat încă o dată ce am vrut să spun, deși e destul de clar, și cam asta a fost. Nu mă așteptam absolut deloc ( la o plângere pe numele lui n.r.), deci m-a șocat”.

Andrei Caramitru a fost audiat la sediul Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov. El a fost adus de polițiști, după ce Călin Georgescu ar fi depus o plângere în legătură cu postările sale de pe Facebook, informează B1 TV.

Caramitru a postat pe FB si că antreprenorul austriac Roland Schatz, un critic al președintelui american Donald Trump, e mentorul și finanțatorul lui Călin Georgescu.

Informația a fost publicată de un jurnalist american în Artvoice, o publicație din SUA cunoscută și pentru investigații.

Anunţul IPJ Ilfov

”La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov a fost înregistrată o plângere, a unui bărbat de 62 de ani, privind publicarea pe reţelele sociale a unui mesaj, care instiga la ură. În urma sesizării, a fost identificată persoana care a publicat postarea în cauză, iar, în cursul zilei de astăzi, bărbatul, în vârstă de 48 de ani, a fost audiat la sediul IPJ Ilfov. În cauză, cercetările sunt continuate de către poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Ilfov, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de instigare publică şi incitarea la ură sau discriminare, urmărirea penală fiind efectuată sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea”, a transmis PJ llfov.