Cea mai mare pânză de păianjen, descoperită de un român

Descoperirea a fost publicată pe 17 octombrie 2025, în revista Subterranean Biology.

Pânza uriașă din „Peștera de Sulf”

Pânza, întinsă pe pereții unei galerii joase, este formată din mii de pâlnii interconectate. Structura complexă oferă adăpost unei colonii uriașe de păianjeni care trăiesc în întuneric permanent. Peștera a fost modelată de acidul sulfuric rezultat din oxidarea hidrogenului sulfurat din apele subterane, iar condițiile sale aspre au favorizat apariția unui ecosistem unic.

„Lumea naturală încă ne rezervă nenumărate surprize”, a declarat István Urák. „Dacă ar fi să exprim toate emoțiile care m-au cuprins [când am văzut pânza], aș menționa admirația, respectul și recunoștința. Trebuie să trăiești acel moment ca să înțelegi cu adevărat cum se simte”.

Specii de păianjen care trăiesc împreună

Analizele realizate de echipa de cercetători au arătat că pânza adăpostește două specii de păiankeni: Tangenaria domestica, cunoscută ca păianjenul de casă comun, și Prinerigone vagans. În total, cercetătorii au estimat că în colonie trăiesc aproximativ 69.000 de exemplare din prima specie și 42.000 din cea de-a doua. Este un caz rar în care două specii împart același habitat și colaborează.

„Unele specii au o plasticitate genetică remarcabilă, care devine evidentă doar în condiții extreme”, a spus Urák.

Deși uriașa pânză a fost observată pentru prima dată de o echipă de speologi cehi în 2022, cercetările detaliate au fost realizate ulterior, în 2024 și 2025, sub coordonarea cercetătorului român.

Viața fără lumină și o dietă bogată în sulf

În mod normal, Tegenaria domestica ar vâna P. vagans, însă în întunericul complet al peșterii, comportamentul lor s-a modificat. Ambele specii se hrănesc acum cu musculițe care trăiesc din biofilme microbiene produse de bacterii ce oxidează sulful. Aceste condiții neobișnuite au dus la schimbări în microbiomul intestinal al păianjenilor, care este mai puțin divers decât la exemplarele din afara peșterii.

Un pârâu bogat în sulf traversează peștera, umplând aerul cu hidrogen sulfurat. Acest mediu ostil, dar stabil, susține un lanț trofic complet, de la bacterii la musculițe și până la prădătorii lor, păianjenii.