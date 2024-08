Legendara trupă ABBA n-a mai putut să tacă

Casa de discuri a formaţiei ABBA a anunţat că membrii grupului suedez i-au cerut candidatului republican la Preşedinţia SUA, Donald Trump, să nu le mai folosească muzica şi videoclipurile la mitingurile sale electorale, relatează Reuters.

Hituri ABBA au fost difuzate la un miting organizat de Trump şi de coechipierul său JD Vance pe 27 iulie în Minnesota, însoţite de videoclipuri, a relatat cotidianul suedez Svenska Dagbladet.

„Împreună cu membrii ABBA, am descoperit că au fost publicate videoclipuri în care muzica ABBA a fost folosită la evenimente Trump şi, prin urmare, am solicitat ca o astfel de utilizare să fie imediat eliminată”, a transmis Universal Music, casa de discuri a trupei. Aceasta a precizat că nu a fost acordată nicio permisiune sau licenţă campaniei Trump.

Membrii trupei nu doresc să comenteze mai mult, a declarat un reprezentant pentru Reuters, adăugând că cei patru susţin pe deplin declaraţia Universal.

