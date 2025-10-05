CFR Călători fără bani de salarii

Șase trenuri blocate la Remarul 16 Februarie produc pierderi de milioane de euro, dar nimeni nu anchetează nimic, scrie Club Feroviar.

Surse interne din CFR Călători dezvăluie că nu mai există bani pentru plata salariilor din noiembrie și decembrie, iar conducerea speră să găsească soluții contabile de avarie pentru a evita un scandal public.

În timp ce mecanicii, controlorii și personalul TESA se întreabă din ce își vor plăti ratele, șase trenuri ale companiei stau de șase ani la Remarul 16 Februarie, companie controlată de Călin Mitică.

Acesta nu este doar patronul Remarul 16 Februarie, ci și cel care controlează și Transferoviar Călători, companie privată de transport feroviar de călători – concurent direct al CFR Călători.

Citeste restul articolului pe Club Feroviar