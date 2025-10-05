CFR Călători fără bani de salarii

Șase trenuri blocate la Remarul 16 Februarie produc pierderi de milioane de euro, dar nimeni nu anchetează nimic, scrie Club Feroviar.

Surse interne din CFR Călători dezvăluie că nu mai există bani pentru plata salariilor din noiembrie și decembrie, iar conducerea speră să găsească soluții contabile de avarie pentru a evita un scandal public.

În timp ce mecanicii, controlorii și personalul TESA se întreabă din ce își vor plăti ratele, șase trenuri ale companiei stau de șase ani la Remarul 16 Februarie, companie controlată de Călin Mitică.

Acesta nu este doar patronul Remarul 16 Februarie, ci și cel care controlează și Transferoviar Călători, companie privată de transport feroviar de călători – concurent direct al CFR Călători.

 

  2. „…nimeni nu anchetează nimic”.Normal,intrucat asta e rezultatul dorit,ca urmare al ordinului pe unitate venit din Bruxelles.

  4. Pentru Adriana Saftoiu pe care de cativa ani a angajat-o ca purtator de cuvant, ca si cum o secretara de director nu poate citi o hotarare, daca intr-o zi va fi cazul? Chiar toti in CFR sunt ana…si au nevoie de Adriana Saftoiu sa-i indrume?
    Cat costa CFR-ul? Salariu, birou, utilitati? Cate ”suplimente” de Craciun sau Pasti ati fi putut da in acesti ani unor oameni care muncesc, fiecare salariu/luna ar fi insemnat cel putin 30 de prime de 200 de lei deci din ceea ce ati cheltuit pe an dadeati la toti mecanicii o prima de 200 de lei si oamenii se bucurau…asa ati ajutat la IMC ridicat…peste 30

  6. Oare bolojan samdokan si neicusor dan au auzit?Avem.aceeasi hoții la conducerea tarii dar au alte nume.Votati tinerilor neicusor ca va da blugi si banane.

