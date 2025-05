CFR Cluj: Statuie pentru Mister

Ultima apariție a Rapidului cu Marius Șumudică pe bancă în fața suporterilor proprii a fost un adevărat coșmar pentru fanii giuleșteni. Rapid a fost spulberată de un CFR Cluj care tocmai sărbătorise câștigarea Cupei României și avea toate motivele să vină ca în excursie la București.

Nu a fost deloc așa. În pofida faptului că nu l-au avut pe bancă pe Dan Petrescu, plecat din România la o clinică medicală din străinătate pentru a afla exact ce problemă de sănătate are, ardelenii au jucat cu multă determinare.

Asta și explică succesul lor indiscutabil, tot timpul ei impunând ritmul jocului și lăsând impresia că ei ar fi echipa care are mare nevoie de puncte. Scorul ar fi putut fi mult mai mare dacă portarul Aioanii nu ar fi reușit să oprească alte goluri în afara celor patru încasate.

După meci, revenit după multă vreme printre titulari, unul dintre cei doi veterani din lotul CFR-ului, Cristian Deac, la fel de proaspăt la aproape 40 de ani, a explicat din ce a provenit motivația sa și a coechipierilor în condițiile în care obiectivul Cupei României fusese îndeplinit. Iată ce a declarat la Digi Sport

”Am venit cu gândul să câștigăm, s-a văzut asta din primul minut. Am fost foarte concentrați, foarte încrezători că putem termina pe locul 2. Ăsta a fost obiectivul nostru din momentul în care am ratat campionatul.

Ținând cont că am câștigat Cupa, cred că, una peste alta, a fost un an bun. Un an în care am format o echipă frumoasă, care joacă fotbal, care își creează foarte multe ocazii. Singurul regret e că nu ne-am bătut mai mult la campionat. La CFR, sunt 30 de jucători, suntem de valori apropiate. Îi e greu lui Mister să aleagă primul 11 când suntem toți sănătoși.

Cred că orice antrenor își dorește să aibă dureri de cap când aliniază primul 11. În seara asta, am jucat pentru Mister. Nu trece prin cele mai bune momente. Suntem alături de dânsul, am jucat pentru el.

Suntem alături de el cu gândul și inima și îl așteptăm cât mai repede alături de noi. Acest om merită statuie. Să vezi doar fotbal, să trăiești pentru fotbal, să nu vezi altceva în afară de fotbal jos pălăria. E un om care mănâncă fotbal pe pâine”.