Situație critică pe deficit, Ciucă și Ciolacu, la Patriarhie

Liderii PNL și PSD se întâlnesc într-o ședință pentru a discuta probleme economice stringente, dar nu înainte de a trece ”pe la Patriarhie„.

Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au participat la o slujbă, urmată de recepția prilejuită de aniversarea Patriarhului Daniel, care împlinește 73 de ani.

Este prima întâlnire a liderilor PNL şi PSD, după atacurile reciproce din ultima perioadă.

Luni dimineață, la guvern a avut loc o discuție între ministrul Finanțelor Marcel Boloș și liderii coaliției de guvernare, în contextul în care Guvernul României încearcă să convingă Comisia Europeană să accepte o perioadă de grație de 7 ani pentru reducerea deficitului sub 7%.

Premierul anunța săptămâna trecută că va parafa un nou acord cu Comisia Europeană pentru reducerea deficitului bugetar, astfel încât acesta să ajungă, în 7 ani, la sub 2% din PIB. În acest moment, datele oficiale ale Comisiei Europene (CE) estimează deficitul bugetar la României la 6,9% din PIB, în 2024.

„În primul rând, noi am avut un acord cu Comisia Europeană pe trei ani, de la un deficit 9,2%, istoric, cel mai mare din Europa, inimaginabil pentru orice Guvern, şi ne-am asumat că până în trei ani ajungem la 3%, într-un an în care accesul la fonduri europene era unul imens, în care închideai un exerciţiu financiar trecut, 2016 – 2020, unde aveai obligaţia să vii cu o finanţare de 15%, aveai exerciţiul financiar actual, care începuse după un an de zile să aibă proiecte mature şi aveai investiţiile din PNRR. (…) Cum poţi să-ţi asumi, în momentul de dezvoltare cel mai important al României, un deficit de 3%? Cu adevărat, ce ne-a zis Comisia şi am respectat şi o să respectăm şi anul acesta – sub nicio formă să nu avem deficit pe consum. (…) Am ajuns cu Comisia la un dialog şi, normal, cu următoarea Comisie o să parafăm acordul să avem pe şapte ani intrarea în deficitul asumat de la Maastricht de 3%, cu 0,74% scădere anual”, declara Ciolacu.