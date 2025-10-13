Europarlamentarul Claudiu Manda, liderul organizației PSD Dolj, ar putea fi noul secretar general al partidului, în echipa lui Sorin Grindeanu, susțin surse politice pentru Cotidianul.

Pentru cele patru locuri de prim-vicepreședinte sunt în competiție mai mulți candidați: Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, Bogdan Ivan, ministrul Energiei și Marius Oprescu, președintele CJ Olt, pleacă favoriți. Negrescu este susținut chiar de Sorin Grindeanu, Bogdan Ivan are sprijinul liderului PSD Bistrița, Radu Moldovan, în timp ce Oprescu este unul dintre apropiații lui Paul Stănescu, care va renunța la funcția de secretar general. Pentru ultimul loc de prim-vicepreședinte se luptă ”lupii tineri” Gheorghe Șoldan (președintele CJ Suceava), Corneliu Ștefan (președintele CJ Dâmbovița) și Ionuț Pucheanu (primarul Galațiului). Congresul PSD ar putea avea loc în perioada 7-9 noiembrie.

Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu i-a propus lui Claudiu Manda funcția de secretar general al partidului, în locul lui Paul Stănescu. Eurodeputatul Claudiu Manda și primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, conduc împreună cea mai prolifică organizație a PSD: Dolj. În primă fază, Sorin Grindeanu și-ar fi dorit ca Lia Olguța Vasilescu să facă parte din echipa sa pe un post de prim-vicepreședinte al partidului, însă primarul Craiovei ar fi refuzat să primească un post la nivel național. Negocierile încă nu s-au încheiat. Tot pentru funcția de secretar general mai este vehiculat în PSD și numele lui Florin Barbu, ministrul Agriculturii. Barbu este unul dintre apropiații actualului secretar general, Paul Stănescu. Însă surse din PSD susțin că Paul Stănescu și-ar dori o funcție în conducerea partidului pentru un alt apropiat al său: Marius Oprescu, președintele CJ Olt, care vizează din post de prim-vicepreședinte. Astfel, Stănescu ar urma să facă un pas în spate, dar ar rămâne conectat la deciziile partidului prin Marius Oprescu, considerat mai loial decât Florin Barbu. Prin aceste două mutări, Sorin Grindeanu și-ar asigura sprijinul a două filiale foarte puternice: Dolj și Olt. În plus, ar scăpa și de Paul Stănescu, unul dintre cei mai contestați lideri în interiorul partidului după alegerile prezidențiale din primăvară, potrivit sursele citate.

Noua conducere PSD va număra patru posturi de prim-vicepreședinte. Unul pentru Marius Oprescu. Încă unul e deja acontat de europarlamentarul Victor Negrescu, susținut direct de Sorin Grindeanu. Din postura de vicepreședinte al Parlamentului European, Negrescu este unul dintre cei mai influenți eurodeputați români la Bruxelles. Un alt nume care s-ar putea regăsi în echipa lui Sorin Grindeanu este ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susțin surse politice pentru Cotidianul. Ivan este sprijinit de unul dintre cei mai influenți lideri locali ai partidului, Radu Moldovan, președintele CJ Bistrița. Numele lui Bogdan Ivan a fost vehiculat în interiorul PSD ca posibil candidat chiar la șefia partidului. Dacă îl va coopta în echipa sa, Sorin Grindeanu va obține implicit și voturile organizației Bistrița.

Cel de-al patrulea loc de prim-vicepreședinte este disputat de ”lupii tineri ” din administrația locală. Gheorghe Șoldan, președintele CJ Suceava, care l-a învins anul trecut pe liberalul Gheorghe Flutur, își face campanie în partid. De asemenea, funcția este revendicată și de Corneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița. Dintre toate organizațiile, PSD Dâmbovița a obținut cel mai are procent la alegerile locale de anul trecut, aproape 60%. Și numele lui Ionuț Pucheanu a apărut printre variantele luate în calcul pentru un loc de prim-vicepreședinte. Primarul Galațiului a fost unul dintre puținii contestatari ai lui Sorin Grindeanu în interiorul partidului. Astfel, Grindeanu i-ar putea oferi o funcție lui Pucheanu pentru a nu risca formarea unei tabere adverse în preajma Congresului.

Data vehiculată pentru organizarea Congresului PSD este 7 noiembrie, susțin sursele citate. ”În această toamnă vom organiza Congresul, sigur. Și ar fi bine să fie până a intra în postul Crăciunului”, a afirmat Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă, săptămâna trecută.

Sorin Grindeanu a rămas singurul candidat pentru șefia partidului. Senatorul PSD Titus Corlăţean a anunțat, la două luni după ce şi-a făcut publică intenţia de a candida pentru funcția de președinte al PSD, că se retrage din cursă. Și din partid. ” Închei practic un ciclu de 24 de ani în politică, întotdeauna în PSD la bine şi la greu, nu regret existenţa mea în PSD în toţi aceşti an”, afirmă el, adăugând că ”PSD a devenit un spaţiu dominat de tranzacţii, frici şi calcule personale. Nu mai există curaj, dezbatere reală sau dorinţă de reformă”.