Coaliția se face că uită de taxa pe boală

Politicienii au promis că elimină taxa pe boală, dar au trecut 3 luni și dau semne că au cam uitat. Ocupați cu alegerile, concediul medical a rămas în continuare supraimpozitat cu 10%. Nici măcar pentru pacienții bolnavi de cancer nu au făcut nimic.

Ultima promisiune a făcut-o chiar de ministrul Alexandru Rafila, la începutul lunii februarie, când vorbea despre adoptarea unei ordonanțe de urgență.

„Încercăm să găsim o cale mai rapidă decât prin Parlament, pentru ca pacienții oncologici să nu plătească acești bani.”

”(…)Chestiunile fiscale din România și regândirea unor măsuri fiscale au plecat de la Ministerul de Finanțe, din dorința de a reduce deficitul bugetar, dar nu cred că pacienții oncologici trebuie să fie cei care să suporte aceste lucruri”.

Nicoleta Pauliuc, senator PNL, anunța la începutul lunii februarie că grupul parlamentar PNL va depune în Parlament un amendament pentru eliminarea impozitării cu 10% a concediilor medicale, o măsură extrem de criticată.





Europarlamentarul Vlad Gheorghe, din grupul Renew Europe, l-a reclamat la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pe premierul Marcel Ciolacu pentru declaraţiile pe care acesta din urmă le-a făcut privind concediul medical.

„După ce că pune taxă pe boală ca să facă rost de bani pentru pensiile speciale și alte pomeni și tunuri, că e an electoral și USL are de plată, Marcel Ciolacu are și tupeul de a-și bate joc de românii suferinzi. Am sesizat CNCD privind declaraţiile premierului din conferinţa de presă susţinută pe 13 februarie, în care a atacat angajaţii români care au fost nevoiţi să-şi ia concediu medical anul trecut”, a scris eurodeputatul pe Facebook.

Premierul a comentat numărul mare de concedii medicale acordate pentru „afecţiuni ale coloanei vertebrale şi infecţiile respiratorii”, taxa suplimentară de 10% fiind justificată în opinia acestuia prin descurajarea „abuzului de concedii medicale nejustificate”.

Guvernul a promis să o elimine, dar a anunțat că înăsprește controalele, astfel că o nouă nouă platformă a asigurărilor de sănătate va fi terminată cu sprijinul Ministerului Sănătății.