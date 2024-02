Ciolacu, reclamat la CNCD: „Își bate joc de românii suferinzi”

Europarlamentarul Vlad Gheorghe, din grupul Renew Europe, afirmă că l-a reclamat la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pe premierul Marcel Ciolacu pentru declaraţiile pe care acesta din urmă le-a făcut privind concediul medical.

„După ce că pune taxă pe boală ca să facă rost de bani pentru pensiile speciale și alte pomeni și tunuri, că e an electoral și USL are de plată, Marcel Ciolacu are și tupeul de a-și bate joc de românii suferinzi. Am sesizat CNCD privind declaraţiile premierului din conferinţa de presă susţinută pe 13 februarie, în care a atacat angajaţii români care au fost nevoiţi să-şi ia concediu medical anul trecut”, a scris eurodeputatul pe Facebook.

Potrivit europarlamentarului, „concediul medical este un drept al angajaţilor şi nu este sub nicio formă calificat Marcel Ciolacu să aprecieze în orice fel afecţiunile medicale de care suferă angajaţii români”.

Gheorghe îl citează pe premier, care a spus, la data conferinţei de presă: „Au fost 274.000 de concedii date pentru că ne-a durut spatele. Au fost 187.000 de concedii medicale date în România fiindcă am strănutat şi am fost răciţi. Dacă vrem să încurajăm deci trebuie făcută o distincţie clară între cei care au nevoie, se află într-o nevoie, care au o boală gravă, între doamnele însărcinate, concediu, ştiţi foarte bine că cheltuielile cele mai mari sunt când e copilul foarte mic”.

În context, eurodeputatul afirmă că aceste declaraţii contravin principiilor egalităţii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi discriminării, garantate în special în exercitarea următoarelor drepturi: la sănătate, la îngrijire medicală, la securitate socială şi la servicii sociale.

Vlad Gheorghe aminteşte că a contestat la Avocatul Poporului şi la Ombudsmanul European „ordonanţa guvernului condus de Marcel Ciolacu care pune taxă pe bolile românilor şi scade astfel veniturile oamenilor care se află deja într-o situaţie dificilă”.