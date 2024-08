”Complotul medicilor”, ediția 2024

Prin anii 50, cu puțin timp înainte ca Iosif Vissarionovici Stalin să-și găsească un mizer sfârșit într-o singurătate proprie oricărui dictator, un cadru medical a făcut un denunț cu grave consecințe. Denunțul se referea la medicii care complotau împotriva conducerii de Partid și de Stat. Medicii erau mari profesioniști și din această pricină aveau acces la eroicii bolnavi, dar tot din același motiv reușeau să-și disimuleze actele medicale criminale în așa fel încât cu greu cineva ar fi putut să-și dea seama că ei nu vindecau, ci asasinau prin consultații și tratamente. Baza denunțului consta în faptul că acești mari medici erau cu toții… evrei.

O logică simplă ducea la o concluzie – oculta mondială capitalistă trebuie să fie alcătuită din evrei iar acești evrei au legături specifice cu medicii evrei din Uniunea Sovietică. Nu antisemitismul latent al conducerii sovietice ne interesează, ci faptul că e vorba de medici. Așa cum mai toți bărbații se pricep la fotbal mai toate femeile se pricep la lecuit. Unele te descântă, altele culeg ierburi pentru infuzii și poțiuni și asta de multe mii de ani. De ce nu s-ar pricepe ele și la medicina modernă, mai ales când internetul e doldora de informații despre boli și despre medicamente. Această realitate ne explică faptul că pe fondul unor conflicte interne, invidii și câștiguri bănoase, la un spital din Capitala României s-a întâmplat un fapt obișnuit – un cadru medical a făcut un denunț că niște medici s-au pus pe omorât pacienți într-un fel nemaipomenit, folosind tratamente inadecvate cu anumite momente ale maladiei pacientului. De ce o fac? Exact ca în cazul medicilor evrei din Uniunea Sovietică, medicii români de la acel spital alcătuiau un complot care avea propriile sale obiective. Unul dintre ele era clar – voiau să elibereze cât mai repede paturile ocupate de niște bolnavi care se încăpățânau să nu moară mai repede. Să le elibereze, paturile, pentru a le ocupa deîndată cu alți bolnavi. Cerere mare – ofertă mică. În capitalism asta duce la creșterea prețurilor. Creșterea prețurilor duce la o criză iar crizele nu sunt bune pentru unii politicieni. Sunt bune pentru alții. Complotul are deci un mobil. Singura deosebire e că medicii , probabil, nu sunt evrei. Sau poate nu sunt toți evrei. Dar ce mai contează un astfel de amănunt! Avem un complot înfiorător care atrage asupra sa toată atenția publicului. Oamenii vor fi cuprinși de indignare, vor urî în general medicii și se vor teme pentru viața lor, știind pe mâna cui vor intra dacă, ferească Dumnezeu, ajung la ananghie. Adică la doctor sau chiar la spital. Vor sta cu ochii lipiți de televizoare voind să afle adevărata dimensiune a crimelor abominabile săvârșite de cei care au depus jurământul lui Hypocrate și au și niște lefuri de amețești. Moderatorii se înghesuie să le prezinte averile cu priviri și gesturi semnificative. Vă mai aduceți aminte de mașinile negre care circulau prin cartiere și din care ieșeau la momentul potrivit indivizi dubioși care răpeau copii. De ce îi răpeau? Pentru organe, domnule, pentru transplanturi la milionarii din America!

Brusc, România este aruncată într-o perioadă tulbure, parcă ar fi Rusia lui Rasputin! Frica, indignarea și entuziasmul sunt cimotii, adică neamuri, rude. Cu ele poți obține orice, important este să știi ce vrei să obții.. La noi, și nu doar la noi, un astfel de scandal este declanșat întotdeauna pentru a acoperi un alt scandal, mai periculos pentru cei de la butoane. Este evident că denunțul din aprilie, care a stârnit doar o mică agitație, a fost declanșat acum, de parcă ai arunca de la etaj o găleată cu zoaie în capul familiei Icsulescu, care tocmai mergea la restaurant să sărbătorească aniversarea a ceva, pentru că acum e mare nevoie de o mare emoție. Dacă în anii cincizeci, ” complotul medicilor ” trebuia să ascundă lupta pentru putere care începuse deja pentru moștenirea dictatorului, ce ar trebui să ascundă îngrozitoarea informație privind moartea provocată unor pacienți care mai aveau zile? Să fie vorba de tărăboiul izbucnit mai demultișor în legătură cu drogurile din Sinaloa care mai că îți vine să crezi că vin printr-o conductă via Tirana direct în Centrul Vechi și de numele foarte importante legate de ele prin intermediul unei fâșnețe blonde din Slatina? Ori poate e vorba de câteva milioane cheltuite pentru o operațiune de marketing editorial destul de complicat – – nu e vorba decât de un fel de alba – neagra electorală. Oamenii inteligenți și liberi în gândire nu se pierd în amănunte dar amănuntele îi duc la pierzanie.. Nu am de unde să știu, dar ceva se ascunde în spatele noului ” complot al medicilor”. Ceea ce mă sperie cu adevărat este faptul că breasla medicilor este pusă la zidul bănuielii și al suspiciunilor. Or, jumătate din opera unui medic se bazează pe faptul că pacientul are încredere în știința acestuia de a vindeca. Mă sperie faptul că mulți dintre medici vor lua calea străinătății, scârbiți și dezamăgiți de tratamentul la care sunt supuși. Ei vor pleca, nu-i poți condamna că aleg o altă soluție de viață, pacienții vor rămâne. Cine se va ocupa de ei? Eu știu cine, dar nu spun, sunt un om pățit.