Consilierul pentru securitate națională al președintelui, Marius Lazurca, spune că participarea președintelui la Reuniunea Consiliului pentru Pace a fost remarcată în SUA.

„Cred că a fost o prezență semnificativă și care a fost remarcată mai cu seamă în Statele Unite, inițiatorul acestui format și principalul actor în acest grup de state care își propun în această etapă să avanseze procesul de pace din Gaza (…) În al doilea rând, am fost mai puțin izolați decât se spune (…) Ce s-a întâmplat la Washington zilele trecute a fost principalul proces, dacă nu e prea îndrăznesc să spun, unicul proces, prin care Comunitatea Internațională, sub ghidajul Statelor Unite, îl dedică păcii din Orientul Mijlociului. Era pentru noi dificil să nu fi participat la acest, încă o dată o spun, unic proces de pace dedicat Orientul Mijlociului”, a precizat Lazurca.

Întrebat dacă au crescut șansele ca președintele României să obțină o întâlnire oficială cu Donald Trump, consilierul a răspuns că oficiali americani i-au confirmat că apreciază interesul manifestat de Nicușor Dan.

„Vizita a fost remarcată, am avut posibilitatea să constat efectele pozitive ale prezenței președintelui Dan la acest eveniment. Oficialii americani mi-au confirmat-o nemijlocit că apreciază interesul pe care România, prin șeful statului, îl dă aceste inițiative a Statelor Unite sau inițiativelor, în general, ale administrației Trump. Așadar, nu pot exclude că din energia pozitivă pe care președintele a creat-o prin această prezență, se vor naște și alte proiecte benefice pentru România”, a zis el.

Despre eventuala vizită a secretarului de stat Marco Rubio, despre care Cotidianul a scris, Lazurca a spus că „e prematur să vorbim despre o vizită”, dar „cert este că discuțiile purtate pot duce la concretizarea unei vizite”.

La reuniunea Consiliului, s-a stabilit primul contact direct de substanță între Nicușor Dan și Administrația Trump, o relație mai degrabă înghețată după ce România a anulat alegerile prezidențiale din decembrie 2024. Până la mijlocul anului sunt așteptate două vizite importante: prezența președintelui Nicușor Dan la Casa Albă și vizita lui Marco Rubio la București, conform unor surse.

Același consilier explica absența președintelui la Forumul Davos, prin nevoia de a fi în țară, pentru treburi mai importante, să nu umble „teleleu prin lume”:

„Până la urmă, preşedintele a decis să rămână în ţară, mesajul domniei sale către români fiind «nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară, mai cu seamă când consilierii mei nu îmi pot construi suficientă substanţă pentru prezenţa mea la Davos»”, a afirmat Lazurca despre absența lui Nicușor Dan Forumul Davos.