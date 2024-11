Controversa afacerilor din energie ale nepotului lui Ciolacu. Cine minte?

Premierul Marcel Ciolacu, candidatul PSD în alegerile prezidenţiale, a declarat că nepotul său nu şi-a vândut afacerile din energie, „nu a furat şi nu a făcut nimic ilegal, iar bani pe acea axă (de finanţare, n.r.) mai sunt şi acum”.

El a fost întrebat de jurnalişti despre faptul că Ministerul Energiei a transmis că nepotul premierului este în plin proces de vânzare a celor două proiecte din energie.

„Am răspuns pe acest subiect de zeci de ori. În al doilea rând, e nepotul meu. Nu a furat şi nu a făcut nimic imoral. Bani pe acea axă mai sunt şi acum, ca să închidem şi acest subiect. În al treilea rând, nu am minţit. Nu a vândut! Eu nu ştiu ce răspuns, că nu mi-am permis să îl sun pe ministrul Energiei să îl întreb ce răspuns a dat. Dar eu ştiu că nu a vândut. Şi nu a vândut omul! Că noi deducem, că la un moment dat cineva a întrebat cum se procedează, dacă eu aş avea de gând să vând, şi am dedus din acea întrebare că e posibil ca peste cinci ani să vândă, iertaţi-mă, e prea mult! Eu înţeleg campania electorală şi îmi place să lucrez cu lucruri exacte. Nu a vândut absolut nimic! Dar eu aş cere răspunsul Ministerului Energiei, să vedem răspunsul şi să vedem interpretarea lui. Eu nu l-am cerut încă şi nici nu am de gând”, a răspuns Marcel Ciolacu.

În 13 martie 2023, Mihai Cristian Ciolacu a obținut de la Transelectrica avizele tehnice de racordare (ATR) la rețeaua transportatorului național de energie, pentru două firme fondate în 2022, care aveau zero cifră de afaceri în ambii ani, potrivit Registrului Comerțului.

În mai 2023, cele două firme au ajuns pe listele cu finanțări prin PNRR, pentru două proiecte de parcuri fotovoltaice și stocare a energiei.

Recent, în vara lui 2024, Mihai Ciolacu a scos cele două proiecte la vânzare, fiind încheiate acorduri prealabile cu Premier Energy Group. Grupul ceh a confirmat pentru HotNews că „a fost semnat acord prealabil” pentru achiziția a două proiecte fotovoltaice din județul Buzău, dar nu a specificat de unde cumpără.

Potrivit unor specialiști din piață consultați de HotNews.ro, care au solicitat să nu fie citați cu nume, tranzacția cu Premier Energy are, pe piață, o evaluare de circa 15 milioane de euro. 5 milioane euro reprezintă valoarea demersurilor pentru obținerea Avizului Tehnic de Racordare (ATR) de la Transelectrica, iar 10 milioane de euro sunt pentru obținerea de fonduri PNRR.