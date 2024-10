Familia Ciolacu deține 156 de farmacii în 15 județe

Mihai Ciolacu, nepotul premierului PSD Marcel Ciolacu, este actionar la o companie care detine nu mai putin de 156 de farmacii in 15 judete. Lantul de farmacii controlat de familia Ciolacu se numeste Evofarm, scrie aktual24.ro.

Mihai Ciolacu a ajuns actionar in aceasta companie, cu un procent de 40%, in 2018, dupa ce a primit actiunile cadou. Cadoul i-a fost facut de sotia buzoianul Razvan Prisada, care in 2022 a fost numit de ministrul PSD al Sanatatii, Alexandru Rafila, in functia de presedinte al Agentiei Nationale a Medicamentului, institutie-cheie care reglementeaza o piata de 6,4 miliarde de euro, subliniaza G4Media.

Piata farmaciilor nu este una una libera ci este puternic reglementata, existand criterii stricte precum numarul de farmacii care pot fi deschise raportat la numarul de locuitori sau achizitii de licente, care costa de la 50.000 de euro in Bucuresti la 100.000 de euro in orasele mici(…)

Afacerile familiei Ciolacu cu farmaniile au fost sesizate inca din 2023 de deputatul USR Emanuel Ungureanu: ”Ciolacu si familia lui fac afaceri cu medicamente de milioane de lei dar baga in faliment farmaciile mici! Ciolacu, prin nepotul sau, are afaceri URIASE cu farmacii prin firma Evofarm”.

Marcel Ciolacu a declarat, in urma cu doua zile, ca nepotul lui are „copii mici” si trebuie „sa traiasca si el”.

