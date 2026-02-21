Andrei Muraru spune că România rămâne cu imaginea unei țări care a stat la masă cu Donald Trump și că înalți oficiali au mulțumit președintelui pentru participare. Subiectul anulării alegerilor de la noi este unul considerat închis, a declarat Muraru, dar va rămâne în istoria relației bilaterale ca „un episod care a creat foarte multă confuzie”. Despre programul Visa Waiver, ambasadorul susține cp se poartă discuții pentru a continua demersurile pentru procesul aderării, program care ar putea fi chiar redenumit.

Cu ce rămâne România după participarea la Reuniunea Consiliului

Reporter: Cu ce rămânem după participarea de ieri a președintelui Nicușor Dan la această reuniune, care a fost un subiect de dezbatere în spațiul public, de unii a fost contestată, că nu a fi avut ce să căutăm aici, de alții a fost apreciată, pentru că ar fi fost necesară. Cu ce rămâne România?

Andrei Muraru: Rămâne cu imaginea unei țări care și-a arătat disponibilitatea de a ajuta printr-un efort umanitar niște oameni care sunt într-o situație îngrozitoare, aproape două milioane de oameni din Fâșia Gaza, care trăiesc mulți dintre ei sub cerul liber sub ruine. Rămâne cu imaginea unei țări care a stat la aceeași masă cu președintele Trump și cu alți lideri din această lume și rămâne cu imaginea unei țări solidare cu orice inițiativă care dorește să stabilizeze, să pacifice o regiune care are impact direct și asupra securității României.

Deci o țară, o capitală care are acest interes în a participa la tot felul de formate de securitate nu cred că se poate să se autoexclude de la o astfel de inițiativă.

Contăm la masa discuțiilor?

Reporter: Spuneați că vedem o țară care a stat la masa discuțiilor cu Donald Trump și în alți reprezentanți. A fost sub semnul de întrebare acest statut de țară observator. Cum contează România în întregul tablou având acest statut?

Andrei Muraru: Bun, acest statut nu a fost inventat de noi, ci a fost evocat de către organizatori și este indicat în carta Consiliului Păcii, care a fost redactat cu multe săptămâni înainte de a se organiza această primă reuniune inaugurală. Statutul acesta îi oferă României această libertate de a participa la aceste discuții, de a lega tot felul de înțelegeri, de a participa la această rețea, de a avea posibilitatea să intervină așa cum a făcut-o președintele ieri. Deci, acest statut, sigur că nu e un statut de membru plin, dar e un statut care îți oferă posibilitatea să participi la acest efort fără drept de vot și îți poți păstra, evident, această libertate de a alege dacă intri ca membru cu drepturi depline sau rămâi observator în continuare.

Nu cred că, tocmai pentru că carta oferă această opțiune, nu cred că cineva va presa România sau vor exista obligații de a intra în această organizație ca membru cu drepturi depline dacă România nu consideră acest lucru. Deci, participare fără o angajare juridică sau politică ca membru cu drepturi depline.

Vizita face to face a lui Nicușor Dan cu Donald Trump

Reporter: Administrația prezidențială, după cum știm, urmărește și o vizită oficială la Casa Albă. Participarea de ieri, având în vedere că am văzut acele întâlniri, întâlnirea cu Marco Rubio, participarea de ieri este un pas înspre a ajunge la a avea o vizită oficială?

Andrei Muraru: Participarea de ieri este clar un mesaj simbolic pe care România îl transmite, că este partener serios și de încredere și care dorește să fie parte a acestor soluții. Pe de altă parte, știu că numeroși reprezentanți ai Statelor Unite și secretarul Rubio și Jared Kushner și alții au mulțumit președintelui pentru că România a ales să participe în ciuda opoziției multor state. Deci, din punctul acesta de vedere, și știu pentru că am discutat cu oficialii Casa Albă acest lucru, această participare se vede foarte bine de la Casa Albă, este apreciată, este analizată în continuare și credem că ea sporește încrederea între aliați în această relație bilaterală.

Există o tensiune între SUA și România? Cum se vede anularea alegerilor

Reporter: Tocmai despre relația de încredere urma să vă întreb, pentru că președintele spunea recent că în urma anulării alegerilor, am văzut un episod de neîncredere care acum ar fi trecut, asta spunea președintele Nicușor Dan. Am văzut și acel raport al Congresului cu privire la anularea alegerilor și criticile aduse. Care este acum impresia oficialilor americani cu privire la România și care este relația noastră în momentul de față? Există o oarecare tensiune?

Andrei Muraru: Acest subiect, și nu de astăzi de ieri, de mult timp, practic de când s-au încheiat alegerile din 18 mai anul trecut, este considerat unul închis de către actuala administrație. Am însoțit numeroși demnitari români în vizitele lor în Statele Unite în ultimele luni, de la Casa Albă, la Departamentul de Stat, la Departamentul Apărării, Congresul american. N-a existat nici măcar un reproș, nici măcar o întrebare despre acest subiect, pentru că el este considerat unul încheiat. Unii au înțeles ce s-a întâmplat, unii nu au înțeles ce s-a întâmplat.

Oricum ar fi, viața merge înainte și această relație bilaterală este mult mai solidă decât orice reproș care s-a făcut prin vocea vicepreședintelui Vance și s-ar putea face între România și Statele Unite. Și cred că există toate premisele pentru o dezvoltare a acestui parteneriat și depinde de noi cât suntem de serioși, cât suntem de determinați și de hotărâți să venim cu această agendă economică, pentru că e o administrație care privilegiază angajamentele economice, care privilegiază aceste înțelegeri, care dau naștere la locuri de muncă, care creează plus valoare, prosperitate și așa mai departe.

Și cred că acest episod o să rămână în istoria relației bilaterale ca un episod care a creat foarte multă confuzie, pentru că asta s-a întâmplat, și nedumerire, și peste care doi aliați serioși au trecut, așa cum și în viață de zi cu zi, între doi oameni pot se pot naște neînțelegeri și asta nu înseamnă că oamenii ajung la ruptură.

Când putem intra în programul Visa Waiver

Reporter: Încă un subiect mai avem, Visa Waiver, pentru că este foarte important pentru români. Demersurile, după cum știm, au fost blocate. Care este stadiul acum, când am putea redeschide discuțiile?

Andrei Muraru: Cred că răspunsul cel mai potrivit la această întrebare trebuie să îl ofere și îl poate oferi doar partea americană. În mod evident, migrația a ocupat cea mai mare parte sau o mare parte din agenda primului an din cel de-al doilea mandat al președintelui Trump. Și în mod evident că acest program Visa Waiver, care oferă posibilitatea cetățenilor unor alte state să călătorească în Statele Unite fără vize, s-a suprapus cu această campanie împotriva migrației ilegale. Și nu este doar cazul României. Cipru, îndeplinind anul trecut toate criteriile, toate standardele pentru a intra în programul Visa Waiver, inclusiv îndeplinind și criteriul ratei de refuz, au așteptat o decizie din partea administrației americane la sfârșitul lunii septembrie, la sfârșitul anului fiscal american, decizie care nu a mai venit.

Deci nu este doar România, doar cazul României aici. Este cazul tuturor celorlalte țări care bat la ușa programului. Și, din ce știu, administrația americană evaluează în acest moment acest program, poartă discuții bilaterale cu toate cele peste 40 de state participante în acest program, pentru a înțelege mai bine care sunt și de ce sunt diferențe între standardele pe care țările le îndeplinesc.

Unele au intrat mai târziu în acest program, unele au intrat acum 20 de ani. Și știu că se discută inclusiv despre o redenumire a programului și în momentul în care administrația americană se va clarifica în privința programului Visa Waiver sau cum se va numi el, când va fi și dacă va fi redenumit, în momentul acela sunt convins că România va avea un culoar clar. Dacă acest lucru se va întâmpla peste o jumătate de an, un an, doi, acest lucru doar administrația de la Washington îl poate spune.

Ce va face Andrei Muraru după ce va fi rechemat în țară

Reporter: Și o ultimă întrebare, pentru că președintele a anunțat că vrea să recheme toți ambasadorii în țară, dacă vizați o anumită funcție?

Andrei Muraru: Nu, așa cum am spus, am anunțat și Ministerul de Afaceri Externe, după încheierea acestui mandat, eu nu îmi doresc să mai continui în diplomația românească. Au fost aproape cinci ani plini, cu multe rezultate și cu satisfacții profesionale și cred că e timpul să mă dedic unui alt proiect la care lucrez în acest moment.