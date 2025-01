Numărul foarte mare cormorani prezenți, în perioada sezonului rece, în Sălaj, pe lacul de acumulare Vârșolț și pe râul Someș decimează populația piscicolă, atenționează reprezentanții Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS).

Inginerul piscicol Veronica Ispas, responsabilul de pescuit din cadrul AJVPS Sălaj, spune faptul că numărul cormoranilor a crescut foarte mult în ultimii ani deoarece este o specie a cărei vânare este interzisă, în vreme ce în țara vecină, Ungaria, cormoranul poate fi vânat.

‘Cormoranii ne cauzează probleme foarte mari, pentru că decimează populația piscicolă de pe lacul Vârșolț și chiar și de pe râul Someș. Sunt stoluri întregi, lacul este ‘negru’ de cormorani ce ne mănâncă tot peștele și nu avem cum să-i combatem, pentru că nu avem voie să-i vânăm. Sunt în asociație colegi vânători, care ne-ar putea ajuta, dar nu este cotă de vânătoare la cormorani. În 2024 am introdus în Vârșolț circa 18 tone de puiet de pește pentru repopulare, în valoare de 312.000 de lei, iar acum ne uităm cu el dispare, mâncat de cormorani. Acum, în perioada de iarnă este cea mai mare problemă. Lacul nu a mai înghețat în acest an, iar cormoranii se pot hrăni toată ziua cu pește’, a declarat, marți, pentru Agerpres, Veronica Ispas.

În același context, Cristian Crișan, directorul AJVPS Sălaj, a precizat, pentru AGERPRES, că până acum doi ani cormoranul s-a putut vâna, însă în prezent nu se mai regăsește pe lista cu specii de interes vânătoresc.

‘Nu există nicio logică. Avem cotă de vânătoare la prepeliță sau alte specii mult mai slab reprezentate, dar nu putem vâna cioara sau cormoranul. Cormoranul ne face, în prezent, pagube extraordinare. Pregătim o interpelare la Ministerul Mediului pe această temă, pentru nu este o situație normală’, a subliniat Cristian Crișan.

Lacul de acumulare Vârțolț are o suprafață totală de aproape 500 de hectare și este principala sursă de alimentare cu apă pentru Zalău și Șimleu Silvaniei, dar și unul din locurile preferate de pescuit pentru locuitorii județului și chiar pentru pescari din județele învecinate.